Keski-Pohjanmaan maaseutunuoret huolissaan kustannuskriisistä – rahapula voi pakottaa tinkimään pellon kasvukunnosta huolehtimisesta

Kari Salonen

Kalkitus on yksi niistä toimista, joita valtio voisi Keski-Pohjanmaan maaseutunuorten mielestä tukea.

Keski-Pohjanmaan maaseutunuoret ovat huolissaan kustannuskriisin vaikutuksista maanviljelijöiden hyvinvointiin.

Maaseutunuorten mielestä ratkaisun on tultava markkinoilta, kuluttajilta kaupan ja elintarviketeollisuuden kautta tuottajille. Koska tuotantopanokset saattavat olla kalliita vielä syksyllä, tilanteen on korjauduttava maatilojen tulopuolella tuottajahinnoissa, todetaan tiedotteessa.

”Pitkään jatkunut maatalouden heikko kannattavuus yhdistettynä viimeaikaiseen tuotantopanosten hintojen nousuun on ajanut maatiloja maksuvalmiusongelmiin. Rahat maatiloilla ovat lopussa. Jos kyseessä on nuori yrittäjä, joka on vasta investoinut, niin toiminnan lopettaminen ei välttämättä ole mahdollista.”

Rahapula aiheuttaa sen, että esimerkiksi pellon kasvukuntoa ei välttämättä ylläpidetä. Tämän vuoksi on tärkeää suunnitella tarkkaan, millaisia eri vaihtoehtoja on ja mihin kannattaa nyt panostaa, maaseutunuoret muistuttaa.

Valtio voisi kohdistaa tukia perustoimien toteuttamiseksi siellä, missä ne ovat nyt rahapulan vuoksi vaarassa jäädä tekemättä.

”Esimerkiksi kalkituksen, ojien kunnostuksen ja eläinsuojien korjausten tukeminen voisi auttaa montaa tilaa”, luettelee tiedotteessa Keski-Pohjanmaan maaseutunuorten puheenjohtaja, maidontuottaja Markus Kivelä Kokkolasta.

”Perustoimenpiteillä pellon kasvukunto säilyisi, mikä on maatilan taloudelle eduksi pidemmällä aikavälillä. Pellon kasvukunnon ylläpito tarjoaisi myös ympäristö- ja ilmastohyötyjä. Eläinsuojien kunnosta huolehtimalla varmistettaisiin ihmisten ja eläinten hyvinvoinnin säilyminen ja turvalliset olosuhteet.”