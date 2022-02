Maatilan tuotannon suunnittelun työkalu TTS-Manager on uudistunut – ohjelmalla voi vertailla viljelykasvien ja käytettävien koneiden sekä peltolohkojen etäisyyksien vaikutusta työmäärään, työn tuottavuuteen ja kustannuksiin

Petteri Kivimäki

Ohjelma sisältää työnmenekkilaskelmat nurmikasveista erikseen säilörehulle, heinälle ja laitumelle.

Maatilan tuotannon suunnitteluun ja työmäärän hallintaan tarkoitettu TTS-­Manager-laskentaohjelma on uudistunut nettiversioksi.

Samalla laskentaa on laajennettu työ- ja konekustannuksiin. Työtehoseuran kehittämä ja ylläpitämä TTS-Manager löytyy osoitteesta ttsmanager.tts.fi.

Ohjelmalla voidaan tilakohtaisesti vertailla eri viljelykasvien tuotannon laajuuden ja viljelyssä käytettävien kone- ja menetelmävalintojen sekä peltolohkojen etäisyyksien vaikutusta työmäärään, työn tuottavuuteen ja työstä aiheutuviin kustannuksiin.

Lisäksi ohjelmalla voidaan tarkastella konetöiden poltto­aineen kulutusta ja siitä aiheutuvia hehtaarikohtaisia hiilidioksidipäästöjä, TTS Työtehoseuran tiedotteessa kerrotaan.

Ohjelma sisältää tuotantotöiden työnmenekkilaskelmat viljoille, öljykasveille, härkäpavulle, kuminalle, rehumaissille, perunalle, sokerijuurikkaalle sekä nurmikasveista erikseen säilörehulle, heinälle ja laitumelle.

Ohjelmassa käydään kasveittain läpi viljelytyöt ja valitaan niihin menetelmät, koneet, ajonopeudet, kuormakoot, ajokerrat ja muut työnmenekkiin vaikuttavat tiedot.

Tallennettujen kasvilaskelmien pohjalta ohjelma esittää kasvikohtaiset tulostaulukot.

Maatilan kaikki lohkotiedot saa tuotua ohjelmaan Vipu-palvelun lohkotiedoston avulla. TTS-Manager näyttää lohkot kartalla ja laskee niiden maantie-etäisyydet talouskeskuksesta.

Halutessaan lohkotiedot voi syöttää ohjelmaan myös käsin yksi kerrallaan.

Käyttäjän tallentamat tilatiedot ja laskelmat säilyvät pilvi­palvelussa varmassa tallessa ja niihin voi tarvittaessa aina palata.

”Selainversiona ohjelman käytettävyys on Windows-­versiota huomattavasti parempi, asennuksia ei tarvita ja ohjelmaa voi halutessaan käyttää vaikka kännykällä”, kertoo TTS:n asiantuntija Eerikki Kaila.

TTS-Manager on ensisijaisesti suunnattu viljelijöiden ja neuvojien käyttöön maatilan strategiseen suunnitteluun ja tuotannon kehittämiseen.

Ohjelmaa voi lisäksi hyödyntää alan tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Vastaavaa maatilan töiden suunnittelu- ja laskentaohjelmaa ei TTS:n mukaan Suomesta löydy.

”Vaikka maatilan töiden suunnittelun tärkeys on tiedossa, siihen on aiemmin panostettu liian vähän, kun se on koettu työlääksi. Uuden TTS-Managerin avulla suunnittelu on helppoa ja siitä saa monipuolista tietoa tilan tuotannon kehittämiseen”, Kaila sanoo.

TTS-Manageriin voi tutustua ilmaiseksi kahden viikon ajan rekisteröitymällä ohjelman koekäyttäjäksi. Koekäytön ohjelmatoimintoja on osin rajoitettu.