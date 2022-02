Vaaleanpunainen satiiniliivi pitää Unelmayön lämpimänä mutta roikkuvia nauhoja vasikka ei hyväksy

Kimmo Haimi

Ylösjoen maitotilan vasikoita ei palele. Kuvassa toppaliiveissään Timanttihelmi (vas.), Unelmayö ja Tofferiina.

Lehmä pärjää hyvin kylmässä mutta joskus vasikoille voi tulla vilu. Silloin on hyvä, jos päälleen saan kunnollisen toppaliivin. Aina parempi, jos se on tehty mittojen mukaan ja kuosi on ilo silmälle.

Nurmijärvellä Marjut ja Siiri Lumpeen pitämällä Ylösjoen maitotilalla toppaliiviasia on kaikin puolin kunnossa. Kylmäpihatossa on aina talvella viileää, ja joskus lämpötila laskee jopa pakkasen puolelle. Pikkuvasikat saavat kulkea elämänsä pari ensimmäistä viikkoa hienoissa liiveissä.

Vasikat ovat herkkiä kylmän lisäksi vedolle. Kylmissään oleva vasikka sairastuu helposti esimerkiksi vasikkaripuliin. Kylmä verottaa myös sitä energiaa, joka vasikan pitäisi laittaa kasvamiseensa.

"Toppaliivit on tehty lasten ulkoiluvaatteisiin tarkoitetuista kankaista, kertoo Marjut Lumme. Hän on aina pitänyt ompelemisesta ja sai tyttärensä Siirin ollessa pieni ystävältään kasan toppakankaita. Niistä oli tarkoitus ommella Siirille talvivaatteita. Sinne ne unohtuivat ullakolle, Lumme nauraa. Onhan Siirikin jo 23-vuotias.

Nyt kankaista ommellaan talvivaatteita toisenlaisille lapsille. Liivien kaava on otettu meijerin myymistä vasikoiden lämpöliiveistä. "Lumpeen ompelimo" tekee liivejä kolmea eri kokoa: S, M ja L. Se on hyvä, sillä 75-päisessä karjassa on sekä pienikokoista suomenkarjaa ja muutama jersey että kookkaampia ayrshirejä ja holsteineja. Näin vasikatkaan eivät ole samankokoisia.

Mitään nippeleitä ja nappeleita liiveissä ei ole, sillä ne aukeavat helposti. Ainakin silloin, kun utelias lajitoveri tulee tutkimaan, että mikäs nappi täällä sinun liivissä oikein onkaan. Lumpeen liivit solmitaan vasikan päälle nauhoilla.

"Umpisolmuja tuppaa tulemaan. Ne kyllä saadaan auki, kun liivejä vaihdetaan puhtaisiin niin usein", Siiri Lumme hymyilee.

Vasikat tottuvat hyvin nopeasti liiveihin ja siihen, että niitä laitetaan päälle ja otetaan pois. Kuin vaivihkaa ne samalla tottuvat ihmisten käsittelyyn.

Pohjoissuomenkarjavasikka Unelmayö oli tammikuun lopulla saanut päälleen poikkeuksellisen kauniin toppaliivin. Vaaleanpunainen satiini toi mieleen prinsessan. Hieman prinsessaa Unelmayössä onkin. Lumpeet kertovat, että jos liivi on huonosti päällä tai joku nauhoista auki, vasikka tulee ihmisten luokse kuin kertoakseen, että korjatkaapas nyt liivit kuntoon.

Keskustellaan hetki väreistä. Valitaanko liivi sukupuolen mukaan? "Pojille on violetteja sydämiä ja tytöille punaisia", Marjut Lumme nauraa.

Onko väreillä naudoille oikeasti väliä? Ainakin yksi lehmä repi vasikkansa päällä olleen liivin kahtia. Kun vasikalle sitten laitettiin toisen värinen liivi, emä hyväksyi ihmisten valinnan. Liekö sitten kyseessä väärä väri vai yksinkertaisesti se, että se hyväksyi vasikkansa pukemisen. Mene ja tiedä.

