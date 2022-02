Ruokavirasto voi määrätä sikoja salmonella vuoksi lopetettavaksi – omistaja voi saada osittaista korvausta valtiolta

Pekka Fali

Suomessa salmonellan esiintyvyys on poikkeuksellisen matala muuhun Eurooppaan ja maailmaan verrattuna. Myös Suomeen tuotavalta naudan-, sian- ja siipikarjanlihalta sekä kananmunilta voidaan edellyttää salmonellavapautta.

Väliaikaisen, vuoden 2023 loppuun jatkuvan, muutoksen myötä Ruokavirastolla on mahdollisuus määrätä sikoja lopetettaviksi omistajan hakemuksen perusteella, jos sioilla on todettu salmonellatartunta. Omistaja voi saada sioista osittaista korvausta valtion varoista, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö MMM.

Asetusmuutoksen myötä Ruokavirasto voi tehdä harkinnanvaraisen sikojen lopetuspäätöksen. Näin voidaan toimia, jos salmonellatartunnan leviämisen estämiseksi tehty päätös huomattavasti vaikeuttaa sikojen pitoa taloudellisista tai sikojen hyvinvointiin liittyvistä syistä, ja eläinten lopettaminen on välttämätöntä tartunnan hävittämiseksi. Lopetuspäätöksen edellytyksenä on myös eläinten omistajan sitoutuminen puhdistus- ja desinfektiotoimenpiteisiin.

Omistaja vastaa sikojen lopetuksesta, mutta siinä on noudatettava aluehallintoviraston toimintasuunnitelmaa. Lopetetuista sioista maksettava korvaus on enintään kolme neljäsosaa eläinten käyvästä arvosta tai vakiokorvauksesta, josta on vähennetty eläinten jäännöskäyttöarvo. Aikaisemmin sikojen omistaja ja vakuutusyhtiö ovat pääosin vastanneet salmonellatartunnasta aiheutuneista kustannuksista.

10.2. voimaan tulleen asetusmuutoksen tarkoitus on turvata jatko salmonellavalvontaohjelmalle, joka tähtää matalaan salmonellan esiintyvyyteen ja elintarviketurvallisuuden korkeaan tasoon. Maa- ja metsätalousministeriössä selvitetään parhaillaan pitkäaikaista ratkaisua salmonellariskinhallintaan.

