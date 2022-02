Ruotsissa parhaista pelloista joutuu maksamaan ennätyskorkeita hintoja – hehtaari Skoonessa maksaa noin 38 800 euroa

Jussi Knaapi

Pelto on kallista Suomessa mutta länsinaapurissa maasta joutuu pulittamaan vieläkin enemmän.

Peltohehtaarin keskihinta nousi Ruotsissa viime vuonna neljä prosenttia ja maa kallistuu kallistumistaan. Halutuimpien hehtaarien hinnat rikkovat ennätyksiä. Samalla hintaerot Etelä- ja Pohjois-Ruotsin kasvavat edelleen, kertoo Ludvig & Co tiedotteessaan.

Kolmella miljoonalla kruunulla saa Skoonen parasta peltoa vain seitsemän hehtaaria, kun samalla summalla pystyisi ostamaan 130 hehtaaria norlantilaista peltoa, sanoo tiedotteessa Markus Helin Ludvig & Co:sta. Hänen mielestään hintaero on uskomaton.

Kalleimmat pellot sijaitsevat Etelä- ja Koillis-Skoonessa sekä Itä-Götanmaalla. Näillä alueilla hehtaarista peltoa joutui viime vuonna maksamaan ennätykselliset 412 000 kruunua eli noin 38 800 euroa. Nousua vuodentakaisiin hintoihin oli peräti 19 prosenttia. Kruunumäärä on korkein Ludvig & Co kokoamissa tilastoissa, joita yhtiö on vuodesta 2003 laatinut kiinteistövälittäjiensä välittämistä peltokaupoista. Tilastoa ei koota peltojen sijainnin vaan viiden viljavuusluokan perusteella.

Halpaa ei ole maa muuallakaan Skoonessa ja Götanmaalla, joiden peltohehtaarin keskihinta kipusi kahdeksan prosenttia ollen 220 000 kruunua eli 20 740 euroa. Samaan viljavuusluokkaan kuuluvat lisäksi Södermaland, Västmanland sekä Tukholma ja Uppsala.

Pohjois-Ruotsissa Norlannissa pelto halpeni ja keskihinta oli 23 000 euroa eli vain noin 2 170 euroa hehtaarilta.

Peltojen kysyntä on tänä vuonna Ludvig & Co:n arvion mukaan edelleen suurempaa kuin tarjonta ja hinta jatkaa kipuamistaan ylöspäin. Viimeisen viiden vuoden aikana hinnannousu on ollut 16 prosenttia ja viimeisten 10 vuoden 34 prosenttia.

Aiempien vuosien tapaan tilastot osoittavat, että peltomaat jo omistavat viljelijät ostavat sitä lisää. 81 prosenttia peltoa ostaneista on miehiä, joiden keski-ikä on 52 vuotta. Viime vuonna hehtaareitaan myyneet olivat keskimäärin 65-vuotiaita.

Maanmittauslaitoksen tilastojen mukaan vuonna Suomessa peltokauppojen mediaanihinta oli 8 500 euroa hehtaarilta vuonna 2021. Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomessa, keskihinta 11 826 euroa hehtaarilta. Halvin peltomaa sijaitsee Lapissa, missä hehtaarihinnan keskiarvo on 2 647 euroa.

