Luontoväki Saksassa: Afrikkalaisen sikaruton takia rakennettua aitaa siirrettävä – Italiassa voimaan puolen vuoden tryffeleiden poimintakielto tautialueella

Lari Lievonen

Afrikkalainen sikarutto on sikojen ja villisikojen tappava ja helposti leviävä tauti, joka ei tartu ihmisiin. Kuvassa suomalaisia tarhattuja villisikoja.

Saksassa ympäristönsuojelijat vaativat Brandenburgin osavaltion viranomaisia siirtämään aitaa, joka on rakennettu Puolan vastaiselle rajalle lähelle Oder- ja Neissejokia.

Aidan tarkoitus on pitää idästä tulevat villisiat poissa, jotta afrikkalaisen sikaruton leviäminen saataisiin kuriin. Ympäristönsuojelijoiden mukaan aita haittaa muita villieläimiä, vaikka siihen on jätetty aukkoja eläinten kulkemista varten. Suuret eläimet eivät osaa niitä käyttää ja aitoihin on takertunut ja kuollut ainakin parisenkymmentä peuraa, kertoo Pig Progress.

Italiassa puolestaan hallitus on kieltänyt muun muassa tryffelien keräämisen, retkeilemisen, pyöräilemisen, metsästyksen ja kalastuksen monissa osissa Pohjois-Italiaa afrikkalaisen sikaruton puhkeamisen vuoksi. Viime viikolla voimaan astunut kielto on voimassa kuusi kuukautta ja koskee 114 kaupunkia Piemonten ja Ligurian alueilla.

Taudin leviämisen estämiseksi Pohjois-Italiassa on määrätty tapettavaksi 8 000 sikaa, kertoo Pig Progress. Tilat sijaitsevat alueella, jolta tammikuussa löydettiin kuolleesta villisiasta afrikkalaista sikaruttoa.

Piemonte on tärkeä sianlihan tuotantoalue, jolla on noin 1,3 miljoonaa sikaa. Italia on EU:n seitsemänneksi suurin sianlihantuottaja, sikoja on noin 9 miljoonaa. Maan sianlihateollisuuden arvo on noin 8 miljardia euroa.

ASF Germany: Border fence criticised

ASF Italy: Depopulation of 8,000 pigs from farms

