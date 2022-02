Facebookin Maitotilan emännät -ryhmän perustaja lähettää ystävänpäiväterveisiä: "Tsemppiä kaikille maatiloille haastavaan tilanteeseen"

Maaliskuussa 2014 perustetussa Maitotilan emännät -ryhmässä on tällä hetkellä 1 037 jäsentä.

Tänään vietetään ystävänpäivää.

Maitotilan emännät -ryhmän yhteisöviestipalvelu Facebookiin maaliskuussa 2014 perustanut savonlinnalainen Anne Nygren kertoo, että keskustelu ryhmässä on pysynyt vuodesta toiseen aktiivisena.

"Kyseessä on ainut kanava, jossa voi näin suoraan keskustella ja jakaa ajatuksia kollegojen kanssa. Keskustelu on päivittäistä, ja aiheet vaihtelevat maan ja taivaan välillä. Puhetta on ammattiasioista ja lehmistä, mutta myös perheestä, parisuhteesta, lapsista ja terveydestä", Nygren kertoo.

Nygrenin mukaan maatalouden kannattavuuskriisi on heijastunut myös Maitotilan emäntiin.

"Kyllähän se näkyy keskusteluissa, muttei ehkä niin paljon kuin monissa muissa maatalousaiheisissa keskusteluryhmissä. Taloustilanne maatiloilla koskettaa arjessa monella tavoin, muttei se ole tämän ryhmän hallitsevin teema", Nygren pohtii.

Tänään maanantaina Nygren haluaa lähettää kaikille maatiloilla työtä tekeville ystävänpäiväterveisensä.

"Haluan lähettää terveisiä ja toivottaa tsemppiä kaikille maatiloille haastavaan tilanteeseen."

