Kuhmolaisviljelijä vaatii kaupalta ja poliitikoilta toimia maatalouden pelastamiseksi, myös MTK saa kritiikkiä: "Viljelijöiden hätä ja toivottomuus on syvää"

Antero Komulainen

Maitotilaa pitävä Mika Niskanen Kuhmosta vaatii nopeita toimia maatalouden ahdingon lievittämiseksi. Kuva on peräisin vuodelta 2018.

Kuhmolainen viljelijä ja lypsykarjatilallinen Mika Niskanen kuvailee kotimaisen maatalouden tämänhetkistä tilannetta toivottomaksi.

"Tässähän mättää tällä hetkellä kaikki. Viime kesästä nykyhetkeen tultaessa, kuuden–seitsemän kuukauden aikana, aivan kaikki maatalouteen liittyvät kulut ovat nousseet niin paljon, ettei meinaa todeksi uskoakaan. Kaikki kulut", Niskanen sanoo.

"Öljy ja sähkö ovat kallistuneet valtavasti. Sen lisäksi muovi, rehut, koneiden varaosat ja rahtikustannuksetkin ovat kalliimpia. Kun tuottajahinta on samaan aikaan noussut vain vähän, on tilanne se, että tiloilla loppuvat nyt rahat. Viljelijöiden hätä ja toivottomuus on syvää", Niskanen harmittelee.

Kuhmolainen toivoo, että kauppa ja poliitikot reagoisivat maatalouden kannattavuuskriisiin nopeasti ja vaikuttavasti.

"Kauppahan on takonut viime vuosina ennätystuloksia. Kun samaan aikaan maatiloilla tehdään ennätysmiinuksia, niin kyllä tilannetta pitäisi tasata. Tuottajahintaa on saatava ylös tavalla tai toisella", viljelijä puntaroi.

"Toisaalta on poliitikoillakin tässä näppinsä pelissä. Yksinkertainen keino parantaa tuottajahintaa olisi laskea ruuan arvonlisäveroa nykyisestä 14 prosentista seitsemään, ja siirtää raha kokonaisuudessaan tuottajahintoihin. Se olisi merkittävä helpotus tiloilla."

Mika Niskanen kritisoi myös MTK:n johdon linjauksia maatalouskriisin hoidosta.

"Viime lauantaina illalla MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila sanoi MTV3:lla, että rahoitusyhtiöiden pitäisi nyt saapua pelastamaan tiloja. Jos nyt oikein ymmärsin, niin Marttilan mielestäkö jo entistään velkaisten tilojen pitäisi ottaa edelleen lisää velkaa? Tai siirtää velkojen maksua hamaan tulevaisuuteen? Joskushan ne kuitenkin pitää maksaa", Niskanen hämmästelee.

"Jos MTK:ssa ajatellaan, että ratkaisu tähän kriisiin olisi tilojen velkaantuminen lisää, niin ei voi kuin ihmetellä. Miten tällainen sammakko pääsi suusta?"