Hautomishommat eivät menneet Pumpasella putkeen, joten emäntä työnsi tiput tissivakoon ja lähti postiin asioimaan – katso video nirsojen tipujen ruokahetkestä

Täällä on kovasti opeteltu syömään. Kanamuna kelpaa kyllä, mutta tipurehu on yök. Sitä maistellaan, mutta joka kerta todetaan sen olevan kryptoniitin tapaista ainetta ja koostumus on vähintäänkin epämiellyttävä tipujen mielestä. Huutavat sitten nälkäänsä ennemmin kuin syövät mitään noin hirveää. Rehua otetaan suuhun, mutta välittömästi se viskellään shokissa seinille. Ei siinä muuten mitään, mutta mukavaa olisi saada siirtää nämä kaksi jo kanalan puolelle muiden tipujen kanssa. Siellä ei enää kanamunatarjoilua ole, vaan rehulla on pärjättävä. Kuitenkin muutaman päivän summa on, että nämä herkkäsieluiset dodonpoikaset näännyttävät itsensä, ennemmin kuin syövät noita kippanoita. Talonäyttö oli ja meni, tiput oli sen aikaa kyydissä jälleen kalkkunafileinä implanttien virkaa toimittaen. Kova pyrkimys on myöskin takaisin paidan alle heti tilaisuuden tullen. (Videon loppupuolella lyhyt kooste) Mielleyhtymä on jäänyt pysyäkseen ja voinemme odottaa näistä kahdesta aikuisenakin alati tissiväliin tunkevina viisitoistakiloisina rötkäleinä. Kivat mulle. Pumpanen puolestaan on jatkanut hautomista edelleen, mutta ei osaa päättää pesäpaikkaa. Seilaa kanalassa pesien välillä ja raivoaa kaikille. Ikinä ei ole hyvä ja pesien väliltä päättäminen ottaa kupoliin. Munat viedään äidin toimesta jatkuvasti pois alta ja jostain syystä Pumpanen onnistuu myös tekemään munan sisustasta smoothieta. Siellä on kaikki munat täynnä ilmakuplia ja sisältö muistuttaa munakokkelia. En ymmärrä miten tuo onnistuu nekin saamaan näyttämään siltä, kuin sisus olisi pyöräytetty ympäri blenderissä. Tipuja ei siis saisi aikaiseksi, vaikka yrittäisi, koska siitä mössöstä ei mikään lähde kehittymään. Uintiharjoitukset jatkuu myöskin edelleen ja tähtikellunnan jälkeen on tuhannen taalan kysymys joka kerta, että mihin sitä sitten persiinsä kanssa tällä erää läsähtäisi. Massiivinen valinnanvaikeus pesien välillä, josta on syytä vetää kilarit uintien jälkimainingeissa ja kanssa-asujatkin saa kuulla kunniansa jos vahingossa tulilinjalle sattuvat. Pelastakaa hautojakalkkuna Pumpanen, ei ole helppoa olla ameeba. Tipujen kanssa jatketaan syömisen tukiopetusta ja toivotaan, että joku päivä saisin ne siirrettyä kanalaan.