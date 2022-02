Vahva mieli -valmennus antaa tuottajalle voimia ja vertaistukea – "Itseluottamusta ja positiivisuutta tarvitaan, ettei lyö hanskoja tiskiin"

Valmennuksessa keskitytään asioihin, joihin osallistujat voivat itse vaikuttaa. Monella on voimavaroja, joita ei itse edes tiedosta, kouluttaja sanoo.

Timo Filpus

Vahva mieli -valmennuksessa keskitytään omien voimavarojen tiedostamiseen ja vahvistamiseen sekä työhyvinvoinnin parantamiseen.

Kuinka viedä läpi iso muutos maatilalla tai luovia arjessa vahvasti kantansa kertovan vanhemman sukupolven kanssa?

Muun muassa näihin haasteisiin kahdeksan kotieläintuottajan joukko hakee helpotusta Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Vahva mieli -valmennuksesta.

Keinoja haetaan muun muassa itsetunnon kohottamisesta, toivosta ja muutoskyvystä. Valmennuksen päätteeksi laaditaan jokaiselle työhyvinvoinnin vuosisuunnitelma. Sen tarkoituksena on pilkkoa suuri tavoite pienempiin välitavoitteisiin.

Valmennuksen toisen kerran aihe itseluottamus on yksi olennaisesti elämään ja arkeen vaikuttavista voimavaroista. Itseluottamuksen vahvistaminen helpottaa päätöksentekoa ja oman mielipiteen esiintuomista.

"Maatalouden nykytilanteessa kyllä tarvitaan itseluottamusta ja positiivisuutta, ettei lyö hanskoja tiskiin", yksi osallistuja sanoo.

"Vaikka tietää osaavansa, helposti mitätöi itseään. Pitäisi osata erottaa se, mihin itse voi vaikuttaa ja mihin ei. Osata olla tyytyväinen, kun tietää että on tehnyt parhaansa", toinen osallistuja toteaa.

Välillä kannattaa viedä itsensä myös epämukavuusalueelle, sillä siellä onnistuminen kasvattaa hallinnan tunnetta. Kannattaa asettaa pieniä välitavoitteita, ja iloita niiden saavuttamisesta, Marjaana Olenius neuvoo.

Arjessa saattaa helposti unohtua, missä on onnistunut ja mitä on saanut aikaan. Palautteen saaminen on hyvin tärkeä tuki itseluottamukselle. Palautetta kannattaa pyytää rohkeasti. Mikäli palautetta ei muilta saa, sitä voi opetella antamaan myös itse itselleen, Olenius rohkaisee.

Eräs osallistujista aikoo jatkossa kirjoittaa onnistumisia ylös muistaakseen ne myös hankalampina päivinä. "Jotta muistaisin, että on erilaisia päiviä."

Väsymys ja uupumus saavat ajatusmaailman muuttumaan, eikä ajatusmallin kääntäminen ole helppoa.

"Monesti maatiloilla panostetaan rakennuksiin ja peltoon, mutta oikeasti tärkeintä on yrittäjän henkinen pääoma. Menestyjiä yhdistää se, että itseluottamus on kohdillaan", Olenius sanoo.

Kaikki osallistujat ovat kotieläintuottajia, mikä on sattumaa. Silti se ei ole valmennusta luotsaaville Välitä viljelijästä -projektityöntekijöille yllätys.

"Kotieläintuotannon sitovuus on eräs maataloustuottajien työn kuormittavimpia tekijöitä. Myös Välitä viljelijästä -projektin asiakkaista suuri osa on kotieläintuottajia", Etelä-Savossa työskentelevä Outi Ruottinen kertoo.

Kotieläintiloilla työ ja vapaa-aika sekoittuvat ja työstä on vaikea irrottautua. Fyysisesti raskas työ sisältää lisäksi paljon henkisiä paineita ja byrokratiaa.

Vertaistuen suuri arvo nousee esiin, kun osallistujilta kysyy, miksi he ovat lähteneet mukaan valmennukseen. On tärkeää päästä jakamaan asioita muiden sellaisten kanssa, jotka elävät samojen haasteiden kanssa.

"Vertaistuen avulla voi palauttaa omat odotukset normaalille tasolle. Omaan tekemiseen suhtautuu eri tavalla, kun kuulee, että muilla on sama tilanne", yksi osallistuja toteaa.

"Jos tuntuu, ettei suoriudu työlistastaan, kyse ei yleensä ole siitä, että itse on huono. Työlista saattaa olla aivan epärealistinen", jatkaa Ruottinen.

Valmennuksessa keskitytään asioihin, joihin osallistujat voivat itse vaikuttaa.

"Se, mihin kiinnitetään huomiota, vahvistuu. Itseluottamus kasvaa, kun omat arvot ja tavoitteet ovat selvät", Olenius sanoo.

"On ihana huomata, miten paljon osallistujilla on voimavaroja, joita ei arjessa huomaa. Täällä saa ottaa ajan niille ja itselle."

"Koskaan ei ole liian myöhäistä oppia itsestään", Ruottinen lisää.

Vahva mieli -valmennus toteutetaan etätapaamisina verkossa, joten siihen voi osallistua mistä tahansa. Uusi ryhmä aloittaa maaliskuussa. Lisätietoa löytyy tästä linkistä.