"Kylvöille tuskin päästään Ukrainassa, sillä niiden pitäisi alkaa parin viikon päästä", arvioi ukrainalainen maataloustoimittaja

Tilanne täällä on hirveä, kommentoi Kiovassa asuva Juri Mykhailov.

Juri Mykhailov (vas.) on edustanut Ukrainaa useita vuosia kansainvälisessä maataloustoimittajaliitossa IFAJ:ssa. Hän asuu Kievissä.

Tilanne täällä on hirveä, ukrainalainen maataloustoimittaja Juri Mykhailov kommentoi perjantai-iltana maansa tilannetta kansainväliselle maataloustoimittajien liitolle IFAJ:lle. Mykhailov on pitkään edustanut maataan kyseisessä liitossa.

Mykhailovin mukaan kylvökauden pitäisi alkaa parin, kolmen viikon päästä, mutta kylvöille pääsy näyttää nyt hyvin epätodennäköiseltä.

"Vihamielisyyksien takia pulaa on sekä polttoaineesta että lannoitteista. Osa koneidenkäyttäjistä on kutsuttu armeijaan. Satamat on suljettu ja suurimmat kauppayhtiöt ja varustamot ovat sulkeneet toimistonsa."

"Venäjän joukot ovat noin 25 kilometrin päässä Kiovan koillisosasta. Pienet kaupat on suljettu. Eilen näin pitkiä jonoja pankkiautomaateille ja apteekkeihin. Tänään useimmat apteekit ovat kiinni", Mykhailov kertoo.

Mykhailovin mukaan supermarketit ovat puoliksi tyhjiä. Leipää, keksejä, tulitikkuja tai sytyttimiä on turha etsiä. Julkinen liikenne on täysin pysähtynyt. Ihmiset etsivät suojaa maanalaisen asemilta.

"Toisaalta minua lähellä oleva metrolinja kulkee puoliksi maan päällä, joten sieltä on turha etsiä suojaa. Eikä ilman autoa pysty pakenemaan ja vaikka olisi autokin, niin tarvitsisi olla polttoainetta. Myös junaliikenne Kiovaan ja täältä pois on pysähtynyt."

Mykhailov arvioi, että Kiev kaatuu muutamassa päivässä, mutta vastarinta jatkuu muilla alueilla.

"Toisaalta iso kaupunki saattaa olla helppo vallata, mutta vaikea pitää. Ihmiset ovat valmiita sissisotaan.

