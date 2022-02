Ukrainan tilanteella voi olla suuria vaikutuksia kausityövoiman saatavuuteen – "Ulkomailla työskentelevät ihmiset ovat palaamassa puolustamaan kotimaataan"

Tiloilla on valmiutta ottaa vastaan työntekijöitä perheineen saman tien, sanoo MTK:n työvoimapalveluasiantuntija.

Pekka Fali

Viime vuonna Suomessa työskenteli noin 15 000 ukrainalaista kausityöntekijää. Kuvassa on ukrainalainen kausityöntekijä esilajittelemassa pikkuperunoita.

Ukrainan tilanteella voi olla suuria vaikutuksia kausityön saatavuuteen.

Päällimmäisenä tiloilla on nyt huoli ukrainalaisten työntekijöidensä turvallisuudesta, kertoo MTK:n työvoimapalveluasiantuntija Kati Kuula.

Lentäen maasta ei voi poistua, maareitit esimerkiksi Puolan kautta ovat ruuhkautuneet.

Kaikki eivät pääse lähtemään maasta saati halua lähteä. Tiloilla on valmiutta ottaa työntekijöitä perheineen vastaan saman tien, Kuula jatkaa.

”Kausityöntekijöiden alaikäiset lapset voivat saapua maahan, jos lapsen etu ja hoito tämän vaatii.”

Tilanne on hyvin raskas, toteaa Töitä Suomesta Oy:n ukrainalaissyntyinen palvelupäällikkö Eva Babenko.

”Ukrainalaiset taistelevat urheasti. Sotilaat Käärmesaarella (Ukrainalle kuuluva saari Mustallamerellä) tiesivät kuolevansa, mutta he silti taistelivat venäläisiä vastaan kuolemaan saakka.”

Kharkivin kaupunkia ja Kiovaa on pommitettu voimakkaasti, mutta Ukrainan armeija on voimakkaampi kuin Venäjä osaa odottaa, hän arvelee.

Vuonna 2014 ukrainalaiset yrittivät paeta Venäjän miehityksen alta.

”Nyt asenne on muuttunut. Ukraina on meidän maamme. Monet ulkomailla työskentelevät ihmiset – myös kausityöntekijät – ovat palaamassa puolustamaan kotimaataan. Erityisesti miehet, joilla on sotilastaustaa.”

Joitakin viestejä on Suomessakin saatu siitä, että yksittäiset työntekijät ovat palaamassa Ukrainaan. 18–60-vuotiaita miehiä on kielletty poistumasta maasta.

Viljelijät ovat ymmärrettävästi huolissaan siitä, miten tulevan kasvukauden työt järjestyvät.

”On kuitenkin myös ymmärrettävä, kuinka vaikea tilanne nyt on. Venäjä pommittaa kaikkia lentokenttiä – jopa harrastelentäjien käyttämiä kenttiä.”

Työvoiman turvaamisen osalta suomalaisia tiloja kehotetaan nyt varotoimenpiteenä käynnistämään rekrytoinnit.

”Onneksi monet tilat ovat jo oivaltaneet, että kannattaa etsiä työntekijöitä monipuolisesti”, Kuula sanoo.

”Koronakriisi jo näytti meille, mitä haasteita voi työvoiman saatavuuden osalta olla.”

Nyt poikkeustilanteisiin on hänen mukaansa varauduttu paremmin ja tiloja voidaan auttaa esimerkiksi Töitä Suomesta Oy:n rekrytointipalvelujen kautta.

Hänen mukaansa keskeistä on lisäksi turvata ukrainalaisille sujuva maahantulo.

