Viljelijä tarjosi majoitusta 64 ukrainalaiselle, kaksi äitiä lapsineen matkalla tilalle – "Jos ydinporukka ei tule, pidetään mansikan suhteen välivuosi"

Mansikanviljely on kannattanut viime vuodet niin heikosti, että Karl Åbergin tilalla on tiedossa välivuosi, elleivät vakityöntekijät saavu.

Suomesta löytyy halua tarjota muun avun lisäksi majoitusta sitä tarvitseville ukrainalaisille.

Inkoolainen maanviljelijä Karl Åberg on valmis antamaan katon pään päälle peräti 64 hengelle.

”Kutsumme kaikki vuosien varrella kanssamme työskennelleet ukrainalaiset ja heidän perheensä asumaan kanssamme tänne Flythin tilalle Inkooseen”, Åberg kirjoittaa englanniksi Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

Päivityksestä uutisoi ensimmäisenä Svenska Yle. Tarjoukseen on myös tartuttu.

Kaksi naista lapsineen on tulossa tällä viikolla, Åberg kertoo MT:lle. Molemmat ovat olleet useamman kesän tilalla töissä.

Lapsia on yhteensä kahdeksan, ja he ovat iältään 7–14-vuotiaita.

Toinen naisista on Varsovassa tällä hetkellä. Åberg itse on Virossa ja valmis hakemaan hänet Riikasta, jos tarve vaatii.

Kovin paljon innokkaita lähtijöitä ei kuitenkaan ole ollut.

”Monet asuvat maalaiskylissä, joita ei ole pommitettu. Heillä on siellä koko elämänsä taloineen ja tavaroineen, ei niitä niin vain jätetä”, Åberg pohtii.

Miehet taas eivät lähde, koska he ovat sotimassa.

Useilla viljelijöillä on maahan erityisen hyvä yhteys ukrainalaisten kontaktiensa ansiosta. Åbergilla on yksi vakituinen ukrainalainen työntekijä, jonka kautta hän saa maasta päivittäin tietoa.

”Tämän enempää ihmisiä ei ole tietääkseni tulossa, mutta tilanne muuttuu koko ajan.”

Majoitusta varten tilalla on kaksi entistä Puolustusvoimien taloa, joissa on kahdeksan huonetta, olohuone ja keittiö. Molempiin mahtuu 32 henkilöä.

Jos tilalla aiemmin työskennellyt ydinporukka ei saavu Suomeen lainkaan, tilalla pidetään mansikan suhteen välivuosi.

”Se on jo päätetty. Ei lannoiteta, kustannukset vedetään nolliin. Kannattavuus on ollut mansikassa joka tapauksessa niin huono kaksi vuotta, jopa vähän miinuksen puolella.”

Rekrytoinnissa taas olisi valtava työ, Åberg kertoo.

Myös uusien tekijöiden kouluttaminen vaatisi paljon vaivannäköä.

Ukrainalaiset tulevat Suomeen tekemään tiiviisti töitä, mutta suomalaisten työntekijöiden suhteen monien vapaapäivien ja viikonloppujen yhteen sovittelussa riittäisi työsarkaa.

”Mansikkaa on kerättävä joka päivä. Se on kuin olisi jäätelöä ilman pakastinta: on kiire.”

Nyt päällimmäisenä mielessä on ukrainalaisten auttaminen. Kotinsa jättäneiden naisten ja lasten arki Suomessa halutaan turvata.

”Kaikki naapurit ovat jo ilmoittaneet, että he auttavat niin pitkälle kuin mahdollista. Monilta löytyy kotoa leikkikaluja ja lasten vaatteita.”

