Kemiönsaarella lumen sulaminen paljastanut oraat jo monta kertaa – "Onneksi ei ollut kovia pakkasia silloin, kun pellot olivat paljaana", viljelijä pohtii

Pasi Leino

Kemiönsaarella oli viime viikolla 15-30 senttiä lunta paikasta riippuen. Heikki Virtanen lapioi esiin syysvehnää. Lumen alla on jääkerros, josta pilkotti yksittäisiä vehnän korsia.

Kemiönsaarella Suomen lounaisrannikolla viljelevä Heikki Virtanen toteaa, että noin 50 hehtaarin alalle kylvetyn syysvehnän onnistuminen näyttää tänä keväänä varsin epävarmalta.

"Haastava talvi on ollut. Lumet on sulaneet kokonaan pois jo 4-5 kertaa ja jäätä on pelloilla paljon", Virtanen kertoo.

Hän arvioi, että kaikkiaan jään alla saattaa olla noin puolet syysvehnäalasta. Tasaisten alueiden lisäksi jääkerrosta on muodostunut myös rinnepelloille.

"Onneksi ei ollut kovia pakkasia silloin, kun pellot olivat paljaana. Se voi auttaa."

Helmikuun viimeisellä viikolla pelloilla oli noin 15–30 senttiä lunta.

Virtasen aiemmat kokemukset syysviljoista ovat hyviä. Talvehtiminen on sujunut hyvin ja menetetyt alueet ovat olleet pieniä. Aiemmin syysvilja-ala on ollut tilalla noin 40 hehtaaria.

Nyt Virtanen seuraa tilannetta, ja varaa hieman vehnän siementä mahdollisia täydennyskylvöjä varten.

Mikäli kevät paljastaa syysviljakasvustoissa pahoja tuhoja, isommat tuhoalueet paikataan suorakylvöllä, Virtanen arvioi. Alle puolen hehtaarin aukkoja hän ei aio kylvää uudelleen.

"Sekakasvustot haittaavat puintia."

Syysvehnän lisäksi Virtanen viljelee kevätvehnää, ohraa, sokerijuurikasta ja hernettä.