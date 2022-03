MT 100 vuotta sitten: Käsinkylvö alkaa käydä kannattamattomaksi ja maailman runsaslypsyisin lehmä lypsää vajaat 17 000 kiloa vuodessa

Kansallisarkisto

Maaseudun Tulevaisuus 4.3.2022.

Kylvökoneiden käytön kannattavaisuus.

Kone- ja käsinkylvön vertailua.

Vaikka kylvökoneitten käyttö vuosi vuodelta on meillä tavattomasti lisääntynyt, on kuitenkin verraten paljon maanviljelijöitä, jotka pitävät tämän koneen tarpeettomana ja katsovat yhtähyvin voivansa toimittaa kaikki kylvönsä käsin. (…)

Käsin kylvettäessä täytyy käyttää siementä noin 10 % runsaammin kuin koneella kylvettäessä, sillä käsin kylvettäessä osa siementä mullattaessa menee liika syvälle ja taas osa siemenestä jää maanpinnalle. (…)

Kun kylvökoneitten hinnat ovat noin 3,000–3,300:–, niin maanviljelijä edellisen mukaan ansaitsee yhtenä ainoana kesänä kylvökoneensa hinnan, vaikka kylvöala olisi esimerkiksi vain 8–12 ha.

Maailman runsaslypsyisin lehmä

on holasteinilaisrotuinen Segis Pietertje Prospect, jonka korkein vuosituotanto on ollut 16,931,9 kg. maitoa ja 525,0 kg. voirasvaa. Maidon rasvapitoisuus on siis alhainen, noin 3,1 %. Päivittäinen maitomäärä on keskimäätin 46,4 kg. Lehmän omistaa Carnation Stock Farms Washingtonissa.

Paras voilehmä sen sijaan on Bella Pontiae, jonka omistaa muuan farmari Ontariossa Kanadassa. Lehmä on samaa rotua kuin edellämainittukin ja on se vuodessa antanut 712,5 kg. voita 12,238,7 kg:n maitomäärästä. Rasvapitoisuus on 4,65 %.