Maatiloille järjestetään varautumiskoulutusta – kiinnostusta herättänyt verkkokurssi antaa käytännön työkaluja poikkeustilanteisiin

Koulutuksen pohjana on savolainen Maavara-hanke, mutta mukaan voi tulla mistä päin maata tahansa.

Pentti Vänskä

Maidontuottaja Jarkko Hyttinen on yksi Maatalouden varautuminen -koulutuksen puhujista.

Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK järjestää maatiloille omaa varautumiskoulutusta. Maksuton Maatalouden varautuminen -koulutus pidetään verkossa Teams-koulutuksena tiistaina 15. maaliskuuta.

Kurssi on kaikille avoin ja herättänyt ennakkoilmoittautumisten perusteella kovaa kiinnostusta.

Kurssilla kerrotaan, mitä kaikkea varautuminen tarkoittaa maatilalle ja antaa eväitä poikkeustilanteisiin varautumisen suunnitteluun. Näkökulmana on sekä maatilan jokapäiväinen varautuminen omiin vastoinkäymisiin että laajemmin yhteiskunnan poikkeusoloihin. Tietyissä tilanteissa esimerkiksi maatilojen koneita voidaan varata yleiseen käyttöön.

Savonia-ammattikorkeakoulun Maavara-hanke on luonut maatilojen varautumiseen työkalupakin, jota kurssilla käydään läpi. Yhtenä puhujana on sonkajärveläinen maitotilallinen Jarkko Hyttinen, joka on yksi Maavara-hankkeen pilottitilallinen ja kertoi tilansa varautumisesta MT:ssä marraskuussa.

Muita aiheita ovat muun muassa jaksaminen, vesihuolto ja kyberturvallisuus. Mukaan ilmoittautuvat maatilat eivät joudu eivätkä pääse valtiollisiksi huoltovarmuustiloiksi, vaan voivat osallistua kurssille ihan itsensä takia.

Parin viikon kuluttua ensimmäisestä, 29. maaliskuuta on mahdollisuus toiseen kurssipäivään. Silloin käydään tarkemmin läpi oman tilan varautumissuunnitelmaa.

"Pidän tätä koulutusta todella tärkeänä ihan omakohtaisten kokemustenikin kautta", sanoo Maavara-hanketta vetävä projektipäällikkö Elina Vehviläinen-Liikka. Hän on itse kokenut yritystoiminnan hankaluudet sähkökatkon ja vakavan sairauden kautta.

Maatilojen varautuminen on Savossa muuta maata pidemmällä, mutta monistettavissa muuallekin. Ainakin Pirkanmaalla on ollut kiinnostusta Maavaran oppeihin ja varautumissuunnitelmapohjaan.

Koulutukseen ilmoittaudutaan MPK:n koulutuskalenterin kautta tai sähköpostitse maaseutupalvelut@iisalmi.fi

MPK:n koulutuskalenterissa on paljon muitakin koulutuksia ympäri maata. Etenkin monet ammunnan peruskurssit ovat jo täynnä.

Lue myös:

Maatilojen varautumiseen ja varautumistyökaluun voi tutustua täällä: https://maavara.savonia.fi ja täällä https://maavara.savonia.fi/tyokalupakki/

Maidontuottajat päättivät varautua ennalta pahimpaan – ”Kaikki kirjoitettiin auki, että työt saadaan läpivietyä tilalla, jos meitä ei yhtäkkiä ole"