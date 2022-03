Valio: Liian aikaista ottaa kantaa Venäjän liiketoiminnan lopettamisen yksityiskohtiin

Sanne Katainen

Valio ilmoitti monen muun suomalaisyrityksen tavoin lopettavansa toiminnan Venäjällä. Twitterissä liikkuneen tiedon mukaan tuottajia olisi tämän jälkeen varoitettu, että Valion Venäjältä poistumisesta seuraavat tappiot voitaisiin joutua kohdistamaan tuottajille.

MT tiedusteli asiaa Valiolta. Näin Johtaja Teresa Laimio vastasi sähköpostitse.

"Emme spekuloi tulevia hintoja etukäteen, emmekä tässäkään tapauksessa ole näin tehneet. Meidän päähuomiomme on nyt tuottajia koskevan kustannuskriisin ja vallitsevan geopoliittisen kriisin hoidossa. On vielä liian aikaista ottaa kantaa Venäjän liiketoiminnan lopettamiseen liittyvistä yksityiskohdista."

Määräävästä markkina-asemastaan ja kilpailulaista johtuen Valio ei voi spekuloida tulevia hintamuutoksia, Laimio muistuttaa.

Valion Venäjän liiketoimintojen osuus kaikista Valion liiketoiminnoista on noin neljä prosenttia ja Valion liikevaihto Venäjällä on noin 85 miljoonaa euroa vuodessa. Liikevaihdosta valtaosa tulee Venäjällä valmistettavista tuotteista. Valiolla on sulatejuustotehdas Moskovan lähellä, sopimusvalmistuskumppaneita sekä myyntikonttorit Pietarissa ja Moskovassa.

MT:n tavoittama valiolaisen osuuskunnan tuottaja ei ole Twitterissä mainittuun varoitukseen törmännyt, mutta toteaa tappioiden joka tapauksessa päätyvän välillisesti tuottajien maksettavaksi.

Laimio epäilee, että vallitseva kustannuskriisi saattaa lisätä maidontuotannosta luopumisia. Viime vuosina maitotilojen määrä on vähentynyt noin yhdeksän prosenttia vuodessa.

"Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristöä, jossa tällä hetkellä tapahtuu isoja muutoksia", Laimio toteaa.

