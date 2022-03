Kainuun rönttönen ja Puruveden muikku saamassa punaposkista seuraa – Suonenjoen mansikka askeleen lähempänä EU:n nimisuojaa

Ruokavirasto on hyväkysynyt Suonenjoen mansikka -nimisuojahakemuksen. Lopullisen päätöksen nimen rekisteröinnistä tekee Euroopan komissio. Päätöksen saamisessa saattaa vierähtää aikaa.

Suonenjoen Seudun marjanviljelijäin yhdistys on hakenut nimisuojaa nimikkomarjalleen.

Suonenjoen mansikka pyrkii samaan joukkoon kuin Kainuun rönttönen ja Puruveden muikku eli saamaan suojatun maantieteellisen merkinnän (SMM). Ruokaviraston hyväksymä nimisuojahakemus on nyt sitä vaille, että EU:n komissio päättää nimen rekisteröinnistä.

Päätöksen saamisessa saattaa vierähtää tovi jos toinenkin. Nimitys Aito saunapalvikinkku on odottanut uutisia EU:sta parisen vuotta. SMM-suojaa suomalaiselle saunapalville haki aikanaan Saunapalviyhdistys ry.

Suojattu maantieteellinen merkintä tarkoittaisi, että Suonenjoen mansikaksi saisi kutsua vain sellaista puutarhamansikkaa, jota viljellään Pohjois-Savossa, Suonenjoen ja sen lähikuntien alueella. Suonenjoen mansikka on määritelmän mukaan läpikotaisin punainen, mehevä ja suutuntumaltaan pehmeän samettinen. Maultaan se on makea ja aromikas ja sitä myydään tuoremarjana, pakasteena, jäädytettynä tai ainesosana jalosteissa.

Nimisuojaa haki Suonenjoen Seudun marjanviljelijäin yhdistys ry.

EU:n nimisuojajärjestelmien tavoitteena on suojata tuotteita vakiintuneen nimen väärinkäytöltä ja huokeammilta väärennöksiltä, mutta myös lisätä tuotteiden tunnettuutta ja helpottaa niiden markkinointia, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) kertoo verkkosivuillaan.

Maantieteellisen merkinnän omaavien tuotteiden myyntihinta on MMM:n mukaan keskimäärin kaksinkertainen verrattuna vastaaviin rekisteröimättömiin tuotteisiin. Kuluttajalle suojaus on tae siitä, että tuotteen alkuperä, raaka-aineet ja valmistusmenetelmä tunnetaan.

Nimisuoja kieltää myös mielleyhtymät: tuotetta ei voi markkinoida esimerkiksi Feta-juuston makuisena tai tyyppisenä, jos se ei ole Kreikassa tiettyjen kriteerien mukaisesti tuotettu Feta-juusto. Suojaus on voimassa automaattisesti koko EU-alueella ja EU:n ja kolmansien maiden välisten sopimusten kautta myös EU:n ulkopuolella.

SMM on yksi kolmesta maantieteellisestä merkinnästä. Kaksi muuta ovat suojattu alkuperänimitys (SAN) ja maantieteellinen merkintä (MM). Lisäksi tuote voi olla aito perinteinen tuote (APT).

Kaikkiaan noin 3 500 nimitystä on saanut EU-suojan. Suomalaisia nimityksiä on järjestelmässä rekisteröity yhteensä 12, joista kymmenen on maataloustuotteen tai elintarvikkeen nimitystä ja kaksi tislattujen alkoholituotteiden nimitystä. Ruokavirasto ottaa vastaan uusia nimisuojatuotteita koskevia hakemuksia.

Suomessa suojattuja alkuperänimityksiä ovat esimerkiksi Lapin Puikula ja Lapin Poron liha. APT-suoja on sahdilla, kalakukolla, karjalanpiirakalla.

