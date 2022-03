Kustannuskriisistä kärsivien tilallisten hätähuuto: Jos nyt ei toimita, ei pian enää ole ruuantuottajia

Tuottajien kanssa maatalouden talouskriisistä keskustelleen Anne Kalmarin (kesk.) mukaan vastuu Suomen huoltovarmuudesta on tuottajasopimuksista neuvottelevilla.

Tarja Onali

Tuottajat keskustelivat maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Anne Kalmarin (kesk.) kanssa maatalouden kustannuskriisistä viime maanantaina Hartolassa.

Maatalouden kustannusten raju nousu on ajanut tuottajat umpikujaan.

"Kustannukset ovat nousseet mutta hinnat ei. Jos ei äkkiä tehdä korjausliikkeitä, meillä on pian tilanne, ettei ole ruuantuottajia", varoittaa karjatilallinen Antti Niilahti Hartolasta.

Maataloustuottajat keskustelivat talouskriisistä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajan Anne Kalmarin (kesk.) kanssa viime viikon maanantaina Tarja ja Yrjö Onalin luona Hartolassa.

Nopeasti kasvaneet kustannukset eivät ole siirtyneet tuottajahintoihin.

"Palkkatöitä pitää tehdä, että pystyy harrastamaan viljatilallisena olemista. Nyt alkaa olla olo, että pystyykö tällä kustannustasolla jatkamaan", pohtii MTK-Hartolan puheenjohtaja Tuomo Liukkonen.

Suuri yleisö ei Kalmarin mukaan tajua vieläkään tilanteen vakavuutta.

"Viljelijällä on hätä, eikä elintarvikemarkkina vieläkään toimi. Nyt ollaan rajalla, että moni laittaa ovia kiinni", Kalmari totesi.

Ukrainassa käytävä sota on kärjistänyt tilannetta entisestään. Ukraina on merkittävä vehnän, ohran, maissin ja auringonkukkaöljyn viejä. Myös Venäjä on maailman ruokamarkkinoilla isossa roolissa.

"Euroopassa tulee ihan oikeasti pula ruuasta. Ensi talvena ei puhuta siitä, onko energia vihreää vaan siitä, onko energiaa ylipäänsä", Kalmari sanoi.

Joutsassa lypsykarjatilaa pitävä Jussi Mäkinen kertoo kustannusten nousseen niin, ettei kassassa ole juuri mitään. "Kaikki ensi kesän tuotantopanokset on hankittu ja rahat on siellä."

Mäkisen mukaan vielä viime vuosikymmenen alkupuolella maidon tuottajahinta oli kahdeksan senttiä Euroopan keskihinnan yläpuolella. "Nyt ollaan kahdeksan senttiä jäljessä ja toimitaan kuitenkin pohjoisella alueella."

Vuonna 2015 maidontuottajana Joutsassa aloittaneen Samuel Höltän mukaan kustannukset ovat nousseet 30–50 prosenttia samassa ajassa, missä maidon hinta on noussut vaan kymmenisen prosenttia.

Kaupan keskittyminen saa Kalmarilta ja tuottajilta kovat moitteet.

Niilahden mielestä tuotteen hinnan on oltava sellainen, että se kannattaa. Ratkaisuksi hän esittää kauppaketjujen pilkkomista pienemmiksi.

Kalmarin mukaan Suomessa on Euroopan keskittynein kauppa.

"Ei ole minkäänlaista järjen häivää, että kauppa on niin keskittynyt, että se pystyy tappamaan koko elintarvikesektorin."

Hänen mukaansa myös kauppaketjujen välillä on eroa. "Isoin kauppaketju ei edes asenteellisesti halua ymmärtää."

Hallitus pohtii tällä hetkellä muun muassa maatalouden tuotantorakennusten vapauttamista kiinteistöverosta. Kalmari korostaa, ettei kriisiä ratkaista pelkillä valtion toimilla. Vastuu Suomen huoltovarmuudesta on hänen mukaansa tuottajasopimuksista neuvottelevilla.

"Jos raha ei siirry ketjussa, ei sitä voi joka vuosi paikata kriisitoimilla."

