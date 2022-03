Pohjalaiset maakuntaliitot: Ruuantuotannon rakenteita kehitettävä, jotta alkutuotanto saavuttaa tasa-arvoisen aseman suhteessa elintarviketeollisuuteen ja kauppaan

Päivi Karjalainen

Keskipohjalainen peltomaisema.

Kolme pohjalaista maakuntaliittoa pitävät hallituksen 300 miljoonan hätäapupakettia oikeansuuntaisena toimena. Liitot kuitenkin muistuttavat kannanotossaan, että nopeiden tekojen lisäksi tarvitaan pitkäkestoisia toimia.

"Maatalousyrittäjien ja muiden alkutuotannon toimijoiden, mukaan lukien turkistarhaajien, tuotannon edellytykset tulee turvata. Elintarviketuotannon rakenteita tulee kehittää siten, että alkutuotanto saavuttaa tasa-arvoisen aseman suhteessa elintarviketeollisuuteen ja kauppaan. Maataloustuottajat haluavat elää saamillaan tuloilla, eivät hätäavulla", Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan liittojen maakuntajohtajat toteavat yhteisessä kannanotossaan.

Kotimainen alkutuotanto on kriisin partaalla pitkään jatkuneiden kannattavuusongelmien ja maailman ruoka- ja tuotantopanosmarkkinoiden häiriöiden takia. Liittojen mukaan ei ole vaihtoehto jättää pellot kesannolle ja laittaa tuotantoeläimet teuraaksi, kun samaan aikaan maailmanpolitiikan epävarmuudesta johtuen kotimaiseen ruoantuotantoon kohdistuu odotuksia huoltovarmuuden ja omavaraisuuden varmistajana.

Maakuntajohtajat Heli Seppelvirta, Jyrki Kaiponen ja Mats Brandt kutsuvat pohjalaismaakuntia Suomen ruoka-aitaksi. Heidän mukaansa maakunnilla on mahdollisuus ja tahto torjua uhkaava kriisi ja turvata maamme ruokahuolto. Tähän tarvitaan ruokaklusterin yhteistyötä alkutuotannosta alan huippututkimukseen.

Maakunnissa on investoitu voimakkaasti, mikä maakuntajohtajien mukaan kertoo tuottajien vahvasta uskosta tulevaisuuteen.

"Maanviljelijöiden keski-ikä on verrattain korkea, joten tarvitsemme pian uusia motivoituneita kotimaisesta ruoantuotannosta vastaavia maatalousyrittäjiä. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta he näkisivät vaihtoehdon uskottavana ja taloudellisesti kannattavana", kannanotossa todetaan.

