Apetit myy viljakauppa-liiketoimintansa Bernerille – kauppahinta on noin 4 miljoonaa euroa

Pasi Leino

Apetit Oyj on sopinut viljakauppa-liiketoimintansa myymisestä Berner Oy:lle. Järjestely toteutetaan liiketoimintakauppana ja se sisältää Avenan kotimaan viljakauppaliiketoiminnan sekä viljavarastot ja satamaoperaatiot Suomessa.

Avenan viljakauppaan liittyvä henkilökunta siirtyy Bernerin palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

Vuonna 2021 Apetitin koko Viljakauppa-liiketoiminnan liikevaihto oli 164,5 miljoonaa euroa, josta Suomen liiketoiminnan osuus oli 73 miljoonaa euroa. Viljakauppa-liiketoiminnan henkilöstömäärä vuonna 2021 oli 51.

Apetit-konsernin tytäryhtiö Avena Nordic Grain Oy ja Berner Oy aloittivat tiiviin Viljelijän Avena Berner -yhteistyön vuonna 2018.

Liiketoimintakaupan sovittu kauppahinta on noin 4 miljoonaa euroa lisättynä siirtyvällä vaihto-omaisuudella, tiedottaa Apetit. Kaupan toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksyntää.

Apetit tekee yrityskaupasta kertaluontoisen, noin 2 miljoonan euron myyntivoiton verojen jälkeen, mikä tulee kohdistumaan toiselle vuosineljännekselle.

”Meidän strategisena tavoitteena on ollut kehittää kaupankäynnin kyvykkyyttä viljakaupassa. Toimintaympäristössä ja markkinatilanteessa tapahtuneiden muutosten seurauksena tavoitteen saavuttaminen on ollut haastavaa, mikä on valitettavasti heijastunut negatiivisesti Viljakauppa-liiketoiminnan tuloskuntoon. Toteutuessaan Viljakauppa-liiketoiminnasta luopuminen parantaa Apetitin kannattavuutta ja mahdollistaa keskittymisen jalostavien liiketoimintojen eli ruokaratkaisuiden ja öljykasvituotteiden kasvattamiseen sekä kehittämiseen”, kommentoi kauppaa tiedotteessa Apetit Oyj:n toimitusjohtaja Esa Mäki.

Berner Oy:n toimitusjohtaja Antti Korpiniemen mukaan Apetitin Viljakauppa-liiketoiminnan hankinta antaa heille mahdollisuuden kasvattaa maatalouskaupan arvoketjua Suomessa.

"Uskomme, että nyt toteutettu järjestely yhdessä olemassa olevan osaamisemme kanssa tuo merkittää lisäarvoa koko tuotannonpanos- ja viljakaupan kehittämiseen sekä kilpailukyvyn vahvistamiseen.”

Joulukuussa Apetit sopi Viljakauppa-liiketoiminnan Baltian toimintojen myymisestä Scandagra-konsernille. Viron yhtiötä koskeneen kaupan ehdot ovat täyttyneet ja kauppa on toteutunut 10.3.2022.

Liettuan yhtiön liiketoimintakaupan toteutuminen odottaa paikallisen kilpailuviranomaisten hyväksyntää. Aiemmin arvioidun mukaisesti kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana.

