Maatalous

Mehiläistarhaajille maksetaan 20 euroa pesää kohti – tuen tavoitteena on korvata luonnonolosuhteista johtuvaa kilpailuhaittaa ja turvata mehiläistalouden jatkuvuus Maatalous Yhteensä tukea maksetaan 0,66 miljoonaa euroa noin 450 mehiläistarhaajalle. Tuen saaminen edellyttää vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa.

Kimmo Haimi

Tuen saaminen edellyttää, että mehiläistarhaajalla on ollut hallinnassaan vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa vuonna 2022. Lisäksi tarhaajan on täytynyt saada myyntituloja mehiläistaloudesta ja hänen on pitänyt noudattaa eläinrekisterilainsäädäntöä.

Mehiläistalouden pesäkohtaista kansallista tukea maksetaan 20 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti vuodelta 2022. Määrä on euron enemmän pesää kohden kuin vuodelta 2021, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö. Yhteensä tukea maksetaan 0,66 miljoonaa euroa noin 450 mehiläistarhaajalle. Valtioneuvosto päätti asiasta torstaina. Pesäkohtaisen mehiläistalouden kansallisen tuen tavoitteena on korvata Suomen epäedullisista luonnonolosuhteista johtuvaa kilpailuhaittaa sekä turvata mehiläistalouden jatkuvuutta ja kehittymismahdollisuuksia. Tukea saadakseen mehiläistarhaajalla täytyy olla hallinnassaan vuonna 2022 vähintään 15 talvehtinutta mehiläisyhteiskuntaa. Lisäksi tarhaajan on täytynyt saada myyntituloja mehiläistaloudesta ja hänen on pitänyt noudattaa eläinrekisterilainsäädäntöä. Tukea maksaa Ruokavirasto. Aiheet hunaja mehiläinen mehiläispesä mehiläistalous mehiläistarha mehiläistarhaus