MT 100 vuotta sitten: Suota kuivataan valtion varoilla ja apulantaa jumissa satamassa

Kansallisarkisto

Apulantojen kuljetus rautateillä.

Saatava nykyhetken vaatimuksia vastaavaksi!

Näihin saakka vallinneet vaikeat jääsuhteet ovat, kuten tunnettua, saaneet aikaan sen, että tavarain tuonti ulkomailta on suuressa määrin viivästynyt. Nyttemmin, kun tilanne on jonkun verran helpottunut, on tästä ollut seurauksena, että tuontisatamamme, nimenomaan Turun satama, ovat täpösen täynnä tavaraa. Tämä odottamaton seikka on tuottanut rautateillemme huomattavan suuria vaikea tavaran poiskuljetuksessa. (…)

Muuan tuontiartikkeli, joka ehken eniten kärsii siitä ruuhkautumisesta, mikä täten on ollut todettavissa, on apulannat. (…)

Maataloustuottajain Keskusliitto on (…) kääntynyt asiassa kulkulaitosministeriön puoleen esityksellä, että se ryhtyisi sellaisiin toimenpiteisiin, jotta apulantoja ja muita maataloustarvikkeita varten varattaisiin nopeasti ja riittävässä määrässä rautatievaunuja ja että nämä tavarat lähetettäisiin kiireellisinä ennen muita lähetyksiä.

Uutta maata viljelykseen.

Huomattavia kuivauspuuhia Merijärvellä.

Merijärvellä oli alkamassa suurenmoinen uudisviljelyspuuha, sillä ensi kesänä aiotaan valtion varoilla kuivata Jahtavisneva-nimistä suota, jonka kautta viljelyksille avautuu 750 ha maata (…). Lisäksi ollaan järvienlasku-puuhassa, jonka kautta niinikään useita satoja hehtaareja saataisiin uudismaata.