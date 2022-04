"Kun ala pudotettiin kerralla kontalleen, niin luottamus meni" – turvealan jatkuminen edellyttää kymmenen vuoden työrauhaa

Anne Anttila

Turveyrittäjien Pekka Forsström odottaa valtiovallalta nopeita ja takuuvarmoja päätöksiä, sillä tuotannon uudelleenkäynnistäminen vie aikaa ja vaatii kalustohankintoja.

Vahvana turpeennostoalueena tunnettu Siikalatva ja sen ympäristökunnat ovat pitäneet Pekka Forsströmin työn syrjässä kiinni.

Toiminta on painottunut turpeen energiatuotantoon, kuljetukseen sekä soiden kunnostukseen.

Energiaturvetta on nostettu Neovalle eli entiselle Vapolle sekä Kanteleen Voimalle. Lisäksi ympäristöturvetta on tuotettu vuosittain maatilojen tarpeisiin.

Vuodesta 1999 lähtien turvealanyrittäjänä toiminut Forsström on ollut alueella merkittävä työllistäjä. Ympäri vuoden listoilla on ollut lähes kaksikymmentä henkilöä ja kesäisin lisäksi lukusia aliurakoitsijoita ja nuoria kesätyöntekijöitä.

Konevoimaa ja työntekijöitä on tarvittu parhaimmillaan kymmenellä työmaalla.

Turpeen energiakäytön alasajo vaikutti merkittävästi PE-Forss Oy:n toimintaan.

"Vielä vuosina 2018 ja 2019 nostettiin merkittävät määrät turvetta, mutta kesällä 2020 listoilla oli enää neljä kesätyöntekijää."

Turpeen alasajo on ollut käynnissä jo vuosia. Yhtiö ryhtyi hyvissä ajoin kehittämään rinnalle muunlaista koneurakointia. Kaksi vuotta sitten investointiin hakkuriin ja energiapuun tuotantoon, Forsström taustoittaa.

Turveyrittäjien keulakuvana toimiva ja vuoden 2014 turveyrittäjäksi valittu Forsström myöntää, että viitteet turvetuotannon jatkumiseksi saa kokeneenkin yrittäjän suhtautumaan varovaisin mielin annettuihin lupauksiin.

"Kun ala pudotettiin kerralla kontalleen, niin luottamus meni. Jatkossa täytyy olla täysi varmuus siitä, että, ala saa ainakin kymmenen vuoden työrauhan, jos tuotanto käynnistetään uudelleen."

Vuoden sopimuksella on turha lähteä liikkeelle. Monet alan yrittäjistä ovat ehtineet romuttaa koko kalustonsa, joten toiminnan uudelleen käynnistäminen vaatii aikaa, euroja ja varmoja päätöksiä, Forsström jyrähtää.

Myös Forsström ehti romuttaa osan koneistaan.

"Onneksi vain osan, joten tuotanto pystytään nostamaan ylös nopeasti. Tarvitaan kuitenkin takuuvarmoja päätöksiä ja toimintaan sitoutuneita asiakkaita."

On syytä muistaa, että vuosia kiinni olleiden työmaiden tuotantokuntoon valmisteluissa menee aina oma aikansa, Forsström sanoo.

Forsström toivoo tuotannon uudelleen käynnistämistä nopeita päätöksiä.

"Turve on jo huoltovarmuuden kannalta Suomen tärkeimpiä selkänojia. Se on tällä hetkellä ainoa huoltovarmuuspolttoaine, jota voidaan nostaa pieniltä alueilta isoja määriä ja myös säilyvyys on ensiluokkaista."

Päätöksillä alkaa olla kiire. Valtiovallan tulee ensitöikseen tehdä turpeesta hyväksytty ja haluttu polttoaine, jotta energiayhtiöt uskaltavat sitä käyttää, Forsström toteaa.

Toisen polven turveyrittäjänä Pekka Forsström korostaa turpeen saatavuutta sekä alalla toimivien yrittäjien vahvaa ammattitaitoa.

"Kokemuksesta tiedän, että asenne ja ammattitaito ovat kohdillaan. Asennetta ja ammattitaitoa ei ole romutettu, ei vaikka turveyrittäjä on ollut viime vuodet lähinnä kirosana."

Siikalatvan turvemies näkee alaan kohdistuvan pienoista valonkajoa.

"Jos valtiovallalta löytyy tahtoa tehdä korjausliike, niin turvetta riittää ja sen ympärille tekeviä kavereita."

"Olen valmis katsomaan turvekortin, mutta pidän aistit avoimina myös hakkeen suuntaan. Puupuolella on pöhinää. Hakkeen menekki lisääntyi huomattavasti, kun Venäjän tuonti loppui."

PE-Forss Oy