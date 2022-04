Maataloustoimittajien Tiedonjyvä 2021 -palkinto Aleksis Kyrölle, lue kunniamaininnan saaneen maanviljelijän havaintoja täältä

Tero Pajukallio

Aleksis Kyrö otti Maataloustoimittajat ry:n palkinnon vastaan maanantaina 4. huhtikuuta kotitilallaan Orimattilassa.

Maataloustoimittajat ry on palkinnut MTK-Uusimaan puheenjohtajan, maanviljelijä Aleksis Kyrön Tiedonjyvä 2021 -palkinnolla.

Palkinnon myöntämisperusteena on, että Aleksis on ottanut aktiivisesti osaa keskusteluun maaseutuelinkeinojen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta sekä kannustanut muitakin keskustelemaan.

”Meille toimittajille vapaa keskustelu yhteiskunnasta ja maailman elinkeinoista on elintärkeää, sillä ilman sitä emme pystyisi tekemään työtämme kunnolla”, Maataloustoimittajat ry:n eli ”Matojen” puheenjohtaja Michael ”Micke” Godtfredsen sanoi luovuttaessaan palkinnon Kyrölle.

”Vapaalla keskustelulla ja tietojen saatavuudella on myös ollut oma osuutensa meidän niin sanotun hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Tällä hetkellä voimme katsoa yhtä lähimmistä naapurimaistamme ja arvioida, miten ihmisille käy, jos vapaata tiedonvälitystä ei ole", Godtfredsen jatkaa.

Saadaksemme tietoa tarvitaan Godtfredsenin mukaan kuitenkin myös Aleksiksen kaltaisia tiedon ja mielipiteen välittäjiä.

"Hän on esimerkillisellä tavalla osoittanut, että pystyy viemään avointa keskustelua myös edunvalvontajärjestöön, tässä tapauksessa MTK:hon. Päinvastoin kuin monet saattavat pelätä, se ei vahingoita, vaan piristää ja hyödyttää järjestöä.”

Micke Godtfredsen mainitsi muutamia esimerkkejä Aleksis Kyrön kyvystä esittää asioita selvällä, yksinkertaisella ja kuitenkin myös osuvalla tavalla. Esimerkit ovat Maaseudun Tulevaisuudesta viime marraskuulta:

Kyrö tietää, että eläimiä pitäessä niihin täytyy olla rakkaussuhde: "Eläintuotanto ei anna anteeksi, että sitä tekee vain tavan vuoksi", Kyrö muistutti.

Toinen esimerkki liittyy ravinnekiertoon. Kyrö on muistuttanut, että maatiloilla on oltava mahdollisimman suljettu kierto, koska koko planeetta on suljettu kierto. Fosforia ei riitä loputtomiin.

Palkintoon sisältyy Maataloustoimittajat ry:n 500 euron stipendi.

Maataloustoimittajat ry on maa-, metsä- ja elintarviketalouden toimittajien ja tiedottajien yhdistys, johon kuuluu 210 jäsentä.

Yhdistys on jo vuodesta 1976 jakanut Tiedonjyvä-palkinnon maatalous-, metsä- tai ruoka-alan ammattilaiselle, joka on tuonut julkiseen keskusteluun uusia aineksia, osoittanut aktiivisuutta tiedottamalla alansa tapahtumista tai joka on suhtautunut myönteisesti tiedotusvälineiden tiedonhankintaan.

