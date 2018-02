Sika- ja siipikarjatalouden tukihaku aikaistuu maaliskuuhun

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotetun tuen haku aikaistuu. Haku alkaa maanantaina ja jatkuu 23.3. saakka. Vipu-­palvelussa haku on auki tuolloin kello 23.59 asti.

Tähän asti sika- ja siipikarjatalouden tukea on voinut hakea kahdella eri tavalla: joko ensin ennakkoa maaliskuussa ja lopullista tukea päätukihaussa tai kokonaisuudessaan päätukihaussa.

Tästä vuodesta alkaen pää­tukihaussa sika- ja siipikarja­talouden tukea ei voi enää hakea eli myös lopullinen tuki haetaan alkuvuodesta samassa haussa kuin kaikki eläintukien ennakot.

Ennakon ja lopullisen tuen haun yhdistämisestä huolimatta tuenhakija voi edelleen valita, hakeeko sekä ennakkoa ja lopullista tukea vai pelkästään lopullista tukea.

Maaseutuvirasto Mavin ylitarkastaja Päivi Akkanen perustelee haun muutosta sillä, että se avaa sähköisen tukihaun myös niille sika- tai siipikarjatuotantoa harjoittaville yhteisöille, joilla ei ole hallinnassa omaa peltoa.

Tähän asti pellottomien yhteisöjen on pitänyt hakea lopullinen tuki paperilomakkeella, koska ilman peltolohkoja hakemusta ei voi päätukihaussa tehdä sähköisesti Vipu-palvelussa.

”Muutoksella pystymme vähentämään tuenhakijan hallinnollista taakkaa, helpottamaan tuen hakua ja kevennetään byrokratiaa.”

Uudistus mahdollistaa sähköisen haun Akkasen arvion mukaan noin viidellesadalle sellaiselle sika- ja siipikarjatalouden tukea hakevalle yhteisölle, jotka ovat joutuneet hakemaan lopullisen tuen tähän asti paperi­lomakkeella.

Nämä yhteisöt ovat esimerkiksi osakeyhtiöitä. Mukana on myös isoja tiloja.

Koska kansalliset tuet edellyttävät hakijalta vähintään viiden hehtaarin suuruista tukikelpoista pinta-alaa, tätä koskeva kysymys on lisätty sekä Vipu-­palvelun sähköiseen hakemukseen että paperiseen hakemuslomakkeeseen 139.

Kohta on täytettävä siinä tapauksessa, että tuenhakijalla ei ole hallinnassaan vaadittua peltoalaa.

Kohdassa on kaksi vaihtoehtoa. Joko yhteisö käyttää tuen edellyttämänä peltoalana yhteisössä määräysvaltaa käyttävän osallisen hallinnassa olevaa peltoa. Toinen vaihtoehto on, että peltoalana käytetään yhteisön vuonna 2007 tukihaussa ilmoittamaa peltoa tai vaatimuksesta on myönnetty hakijalle poikkeus.

Hakuaikaa lukuun ottamatta tuen ehdot ovat ennallaan. Sitä maksetaan tilakohtaisen viitemäärän perusteella.

Tuenhakijalla tulee olla tuki­kelpoista tai viljelykseen soveltuvaa peltoa vähintään viisi hehtaaria ja lisäksi eläimiä niin paljon, että eläintiheysvaatimus, 0,35 eläinyksikköä hehtaaria kohti, täyttyy.

Ennakkoa hakeneille tukea maksetaan huhtikuussa 75 prosenttia siitä määrästä, joka on laskettu hakijan hallinnassa 1.3.2018 olevan viitemäärän perusteella. Lopullisen tuen maksamiseksi viitemäärän on oltava hakijan hallinnassa 1.9.2018.

Entiseen tapaan tukea hakeneen tilan on tehtävä hakuvuotta seuraavan vuoden helmikuussa eläinmääräilmoitus, jos tilalla on siipikarjaa tai hakijan hallinnassa olevia hevosia käytetään eläintiheyden laskentaperusteena.

Sikamäärän hallinto sen sijaan kerää sikarekisteristä.

Sika- ja siipikarjatalouden tuotannosta irrotettu tuki on kansallisista varoista maksettava tuki. Se maksetaan C-alueella pohjoisesta tuesta ja AB-alueella Etelä-Suomen kansallisesta ­tuesta.