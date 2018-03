Ville Puhakka halusi kertoa avoimesti lypsykarjatilan arjesta – avasi kotitilansa navetan ovet facebookissa

Kamera kiertää navetassa: Vasikat makaavat tyytyväisen oloisina karsinoissaan, lehmät tunkevat turpaansa lähelle kuvaajaa ja lypsyrobotin tasainen jurina kuuluu taustalla.

"Vaikka tästä elantoa haetaan ja lehmä on tuotantoeläin, niin se on myös lemmikki, työkaveri ja eläjä", kertoo videon kuvannut 21-vuotias agrologiopiskelija Ville Puhakka.

Hän päätti filmata navetan elämää niille ystävilleen, joille maatalouden arki ei ole tuttua. Alun perin snapchatiin tehty video on facebookissa saavuttanut suuren suosion.

"Kenen silmään tämä nyt näyttää pahalta. Kun turpeella kuivitetaan niin aina näyttää tummalta. Paska on siellä, missä sen kuuluukin olla", Puhakka rupattelee.

Videolla esitellään tilan ahkerin työmies, lantaa kolaava robotti, joka pitää lantakäytävän puhtaana.

Ruokintapöytä on täynnä rehua ja vettä on aina tarjolla. Jokaisella lehmälle on vesipatjalla varustettu parsi ja karjaharjan alla saa karvat järjestykseen.

Puhakan mielestä suomalaisilla lehmillä on hyvät oltavat tiukkojen lakien ja määräysten takia.

"En tiedä, kiinnostaako tavallisia ihmisiä kaupassa, millaisissa oloissa eläimet ovat. Jos ostatte vain suomalaista, voin taata, että se on hyvissä oloissa tuotettu."

"Itselle tämä on arvokasta hommaa, siksi toivon, että saisi muiltakin arvostusta. Ketä kiinnostaa tai haluaa nähdä, niin minulla on aina ovet auki. Näkee, mitä eläimet tekee ja kuinka ne elää."

Puhakka pitää kotitilaansa maatalousyhtymänä yhdessä isänsä ja tämän puolison kanssa. Tila on ollut saman suvun hallussa vuodesta 1768.

Yhden robotin pihatto valmistui vuonna 2015. Lypsylehmiä on noin 70 ja saman verran nuorkarjaa.

Katso Ville Puhakan kuvaama video.