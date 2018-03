Eurobarometri: Viljelijätukia ei haluta leikata

EU:n maataloustuen pitäisi seuraavan 10 vuoden aikana mieluummin kasvaa kuin pienentyä. Sitä mieltä ovat sekä koko EU:n että Suomen asukkaat, EU-komission joulukuussa teettämä Eurobarometri kertoo.

Viljelijöiden tukemisen lisäämistä kannattavia on EU:ssa 44 prosenttia, kun tuen leikkaamista toivovia on 12 prosenttia. Ero on 3,5-kertainen.

EU:n mahtimaista Ranskassa useampi kuin joka toinen haluaa viljelijöille lisää tukea. Saksalaisetkin ovat useammin tuen lisäämisen kuin leikkaamisen kannalla.

Tanskassa ja Hollannissa on enemmän tuen leikkaus- kuin lisäämishaluja. Kolmanneksi suurin leikkauksia toivovien osuus on Ruotsissa, joka neljäs, mutta siellä tuen lisäämistä kannattavia on hiukan enemmän.

EU:n maatalouspolitiikalla on sekä EU:n että kansan mielestä monia tavoitteita. Vastaajat nimesivät koko EU:ssa keskimäärin lähes 3,5 ja Suomessa yli neljä tavoitetta, kun heille annettiin valmiina seitsemän vaihtoehtoa.

Eniten kannatusta saava tavoite on turvallinen ja laadukas ruoka. Ympäristöstä huolehtiminen, kohtuullinen ruuan hinta ja viljelijöiden tulot ovat myös tärkeitä tavoitteita EU-maiden asukkaiden mielestä.

Erikseen kysyttiin, mitä viljelijöiltä odotetaan. Turvallisen ja laadukkaan ruuan jälkeen eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen nousi toiseksi. Se oli vaihtoehtona tässä, mutta ei aiemmassa kysymyksessä.

Kuluttajien odotukset näkyivät myös siinä, että selkeän enemmistön mielestä on oikein vähentää tukea tuottajilta, jotka eivät noudata sääntöjä turvallisesta ruuasta tai eläinten ja ympäristön hyvästä hoidosta.

Eurobarometrin kyselyt toteutettiin kaikissa EU-maissa joulukuussa.

Vastaajia oli noin tuhat joka maasta. Poikkeuksia olivat vähäväkiset Malta, Kypros ja Luxemburg, joissa vastaajia oli noin 500.

Maakohtaisissa luvuissa virhemarginaali on enimmillään 50–50-tilanteessa noin 3 prosenttiyksikköä ja 10 prosentin vastausosuuksissa vajaa 2 prosenttiyksikköä.