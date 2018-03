75 000 litraa maitoa maahan, kun lumimyrsky esti maitoautojen kulun

Skotlantilainen maidontuottaja joutui kaatamaan 75 000 litraa maitoa maahan, kun sakea lumipyry esti maitoautojen kulkemisen, englantilainen Farmers Weekly -lehti kertoo.

Lehden mukaan vastaavia tapauksia on useita. Hyinen talvisää koetteli Skotlantia helmi-maaliskuun vaihteessa. Liikenne oli kaaoksessa etenkin torstaina 1. maaliskuuta, jolloin poliisi sulki teitä liukkauden ja kolarisumien takia.

Pakkanen painui pahimmillaan -9 asteeseen ja lunta satoi runsaasti, mikä lamaannutti tieliikenteen ja katkaisi tieyhteydet maatiloille. Viljelijöille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin kaataa lypsetyt maidot maahan.

Farmers Weekly -lehden haastatteleman viljelijän mukaan maahan kaadetun maidon arvo oli yli 25 000 euroa.

Kokemus on ollut viljelijän mukaan tuskaista kaikille mukana oleville. "On ollut raskasta lypsää lehmiä kolmesti vuorokaudessa näin epäsuotuisissa oloissa ja huolehtia, että lehmillä ja vasikoilla on kuivat oltavat. Sen jälkeen maito piti hävittää."

Meijerin maitoauto yritti päästä tilalle torstaina, mutta poliisit estivät tulon, kun keliolot olivat niin huonot.

Viljelijän mukaan tilanteesta pitää vain mennä yli ja toimia entistä lujemmin, jotta sääoloista johtuvat menetykset saadaan katettua.

Maitoauton onnistui päästä tilalle seuraavana päivänä, kun viljelijä suunnitteli uuden reitin ja työntekijät avasivat sen omalla aurauskalustollaan.

Farmers Weekly -lehden juttu löytyy täältä.