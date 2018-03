Valtra hylkäsi fossiiliset – uudet traktorit tankataan tehtaalla uusiutuvalla polttoaineella

Valtra on päättänyt ottaa ensimmäisenä tehtaana maailmassa käyttöönsä Nesteen uusiutuvan dieselin ensitäyttöpolttoaineeksi kaikkiin uusiin traktoreihinsa.

Noin 700 000 litraa fossiilista dieseliä korvataan vuosittain 100-prosenttisesti uusiutuvalla polttoaineella, toteaa markkinointijohtaja Mikko Lehikoinen Valtralta.

Nesteen uusiutuva diesel on kalliimpaa kuin fossiilinen polttoaine ja satsaus ympäristöystävällisyyteen, mutta Lehikoinen ei halua kertoa tarkkoja euromääriä.

Kun traktorit tulevat tuotantolinjalta, niille tehdään ensitankkaus. Maaliskuusta eteenpäin kaikki Valtran uudet traktorit sekä tehtaalla toimivat trukit tankataan Neste MY uusiutuvalla dieselillä.

Tehtaan polttoainetankit täytetään kahden viikon välein ja uusiutuvaan polttoaineeseen siirrytään sitä mukaa, kun polttoainetta toimitetaan tehtaalle, Lehikoinen kertoo.

"Kolme vuotta sitten Valtra siirtyi käyttämään yksin Nesteen toimittamia poltto- ja voiteluaineita, ja askel uusiutuviin polttoaineisiin on luontevaa jatkoa sille."

Lehikoisen mukaan on tärkeää, että asiakkaita voidaan puhutella konkreettisilla teoilla. "Olemme verrattain suuri dieselin käyttäjä, joten päätöksellä on merkitystä. Neste MY tarjoaa helpon tavan siirtyä kohti ympäristöystävällisempää toimintaa."

"Tämä on kiertotalouden ja edelläkävijyyden käyntikortti. Olemme varmoja siitä, että tämä viesti on hyvin mielenkiintoinen kohderyhmillemme, olivatpa he sitten Suomessa, Japanissa tai Chilessä," Lehikoinen linjaa.

Neste MY valmistetaan 100-prosenttisesti uusiutuvista jätteistä ja tähteistä. Nesteen uusiutuva diesel tuottaa jopa 90 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä tavanomaiseen fossiiliseen dieseliin verrattuna.

VTT:n mukaan uusiutuvien, niin sanottujen drop-in -polttoaineiden käyttö dieselkalustossa on helppo ja nopea tapa vähentää päästöjä.

Kun Valtran aiemmin käyttämät 700 000 litraa fossiilista dieseliä korvataan Neste MY uusiutuvalla dieselillä, saavutettu ilmastopäästövähennys vastaa lähes 560 henkilöauton poistamista tieliikenteestä vuodeksi tai runsaat 46 000 vuosittaista traktorin käyttötuntia ilman päästöjä.

Uusiutuvan dieselin laatu on erinomainen ja se sopii myös arktisiin oloihin. Dieseliä voidaan käyttää traktoreihin ja trukkeihin sellaisenaan ja ilman muutoksia moottoreihin.

Päätös koskee Valtran Suolahden tehdasta. Brasiliassa moottoreihin tankataan tehtaalla sikäläistä biodieseliä.

Traktorien tankkeja ei täytetä piripintaan. Muun muassa merikuljetukset asettavat tiukat ehdot polttoainemäärälle. Polttoaine riittää siirtoihin tehtaalla ja satamissa.

Osa asiakkaista hakee traktorin tehtaalta ja toimipisteestä ja haluaa ajaa sen kotiin. Silloin polttoainetta tarvitaan enemmän, Lehikoinen kertoo.