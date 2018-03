MMM: On hienoa. että MTK lähti Saksan ruokamessujen pääyhteistyökumppaniksi

MTK allekirjoitti perjantaina Berliinissä sopimuksen, joilla se sitoutui vuoden päästä tammikuussa pidettävien Saksan Grüne Wochen ruoka- ja matkailumessujen pääyhteistyökumppaniksi.

Ensimmäistä kertaa messujen historiassa pääyhteistyökumppani on yhteisö. Tähän saakka pääosastot ovat olleet yksittäisen maan ja maan maatalousministeriön vastuulla. Suomessa maa- ja metsätalousministeriö oli kuitenkin haluton ottamaan näin suurta hanketta vastuulleen.

Maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Risto Lahti toteaa, että ministeriössä pidetään yleisellä tasolla hienona asiana, että MTK on tarttunut näin kansainvälisyysteemaan. Se tukee osaltaan hallituksen kärkihanketta, elintarvikkeiden viennin edistämistä.

Ministeriö ei ole vielä ottanut kantaa siihen, miten se mahdollisesti osallistuu tulevan Suomen osaston rakentamiseen. Ensisijaista on varmistaa nykyisten elintarvikkeiden vienninedistämishankkeiden jatkuminen, Lahti sanoo.

Ministeriössä seurataan, miten messujen kumppanuusasiat etenevät.

Määrärahoja on rajallisesti ja on tärkeä miettiä, miten ne käytetään. Grüne Wochen pääyhteistyökumppanin on syytä varautua lähemmäs kahden miljoonan eurona kuluihin, Lahti arvioi.

Onnistuminen edellyttää laajaa yhteistyötä elintarvike- ja matkailuyritysten kanssa.

Saksasta Suomeen suuntautuva matkailu on voimakkaassa kasvussa ja messuisännyys sopii ajan henkeen. Metsää ja puuosaamista puolestaan voidaan käyttää ja esitellä rakenteissa, Lahti sanoo.

Ministeriö ja MTK ovat keskustelleet pitkin talvea messuista ja messujärjestelyistä. Lahden mukaan ministeriö tarvitsee lisää tietoja MTK:sta, miten messujärjestelyt aiotaan hoitaa ja valmistelu etenee. "On hyvä, että yhteydenottoja on maakuntien ja yritysten suuntaan."

Lopputulos riippuu siitä, miten näyttävä osastosta saadaan ja miten laajalti eri tahot saadaan sitoutettua messuille.

Suomen viennin kasvu on tullut Saksasta ja muualta Keski-Euroopasta. Aasian markkinat ovat lupaavia, mutta toistaiseksi lupaukset eivät ole realisoituneet, Lahti toteaa.

Runsas kuukausi sitten päättyneiden ruokamessujen pääyhteistyökumppanina oli Bulgaria, joka on samalla EU:n puheenjohtajamaa. Suomi on puheenjohtaja ensi vuoden syksyllä.

Lahti vieraili ruokamessuilla tammikuussa. "Bulgarian osastoa oli likimain mahdoton ohittaa, niin keskeisellä paikalla se oli.

