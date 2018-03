Kiinassa on maailman suurimmat sianlihamarkkinat. Nyt muutamat maan suurimmista sianlihantuotantoyrityksistä ja muutama tulokasyritys suunnittelee rakentavansa suuria ja moderneja tuotantoyksiköitä sianlihantuotantoon, uutisoi ruotsalainen Jordbruksaktuellt-lehti.

Uudet tuotantoyksiköt tuottaisivat noin 17 miljoonaa sikaa vuodessa.

Koillis-Kiina on harvaan asuttua, joten se soveltuu suurien sikaloiden rakentamiseen. Guangdong Wen’s Foodstuff Group, joka on Kiinan suurin sianlihantuotantoyritys, on yksi yrityksistä, joka aikoo asettua alueelle.

