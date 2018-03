Erään viljelijän ohrasato tuhoutui viime kesänä mystisesti kasvinsuojeluruiskutuksen jälkeen. Ohrakasvusto kuoli, mutta rikkakasvit jäivät.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Lotta Kaila kertoo Työpöydältä peltoon -videoblogissaan, että väärennöstä alettiin epäillä tuottajan otettua yhteyttä.

Tukes tutki käytetyn aineen koostumuksen, ja sen mitä aine sisältää. "Emme löytäneet merkittäviä määriä mitään kasvinvuojeluainetta", Kaila kertoo.

Käytetty aine oli tuotu toisesta EU-maasta vuonna 2014, mutta vastaavia tapauksia ei löytynyt mistään muusta EU-maasta, eikä Suomesta. "Meillä on laajat verkostot. Olisimme varmasti kuulleet jostain, jos aine teki tuollaista jälkeä", Kaila toteaa.

Kyseessä oli Suomessa yksi tila ja muutaman hehtaarin laajuinen ohra-ala.

Lopulta väärennöstä ei epäilty, ja syy kasvuston tuhoutumiseen jäi mysteeriksi. Mahdollista on, että pakkaukseen oli kaadettu jotain muuta, kuin siinä luki. "Emme pystyneet sulkemaan sitä vaihtoehtoa pois."

Pellolta ei saatu korjuukelpoista satoa, joten terveysvaaraa viljan elintarvikekäytön kautta ei syntynyt.

EU:n komission arvion mukaan noin kymmenen prosenttia EU:n alueella käytössä olevista kasvinsuojeluaineista on laittomia. Ne ovat joko väärennöksiä, tai niitä ei ole hyväksytty käyttöön kyseisessä maassa.

Selkeä riskialue on verkkokauppa, jota on sekä hyvää että sellaista johon liittyy enemmän riskejä. "Jatkossa tässä on paljon töitä valvonnalle", Kaila toteaa.

Tukesissa tutkitaan vastaavia tapauksia mielellään ja apu on maksutonta. "Haluamme tietää tapaukset ja tehdä yhteistyötä. On kaikkien etu, että käytettävät valmisteet ovat sitä, mitä niiden kuuluukin olla", Kaila korostaa.

Tukesiin kannattaa siis ottaa heti yhteyttä, jos kasvinsuojeluaine herättää epäilyksiä. Lisäksi on tärkeää olla niiden kanssa huolellinen ja säilyttää kemikaalit aina alkuperäispakkauksissaan. Näin alkuperä, erä ja muut tunnistetiedot on helppo selvittää.

Lotta Kaila avaa väärennösasioita ja Suomen tilannetta myös matkavlogissaan OECD:n kokouksesta Pariisista.