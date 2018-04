Suomen Rehun nimi ja keltaista silmua esittävä liikemerkki poistuvat käytöstä. Hankkija korvaa ne tuotteissaan omalla nimellään: vastaisuudessa rehut myydään Hankkija-markkinointinimellä.

Sen sijaan rehujen tuotenimet pysyvät entisellään.

Rehuliiketoiminnan nimi muuttuu vaiheittain keväästä alkaen. Rehusäkkeihin Hankkija-nimi vaihtuu sitä mukaa, kun säkkierät tehtailla vaihtuvat.

Suomen Rehu on ollut kokonaan Hankkijan omistuksessa vuodesta 2007, ja Suomen Rehu on ollut yhtiön markkinointinimenä siitä lähtien. Laskuissa ja tehtaiden niminä on kuitenkin käytetty jo pitkään Hankkijaa.

Muutos yltää myös Suomen Rehun sähköisiin palveluihin, jotka siirtyvät kesän aikana hankkija.fi-sivuston osaksi.