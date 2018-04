Video: Olivia-karitsa elpyi tuvan lämmössä rallikuntoon

Röykkälän lammastilalla Joutsassa syntyneen Olivia-karitsan elämän alku ei ollut helpoimmasta päästä.

Yöpakkasten aikaan syntynyt karitsa oli syntymän jälkeen jäähtynyt, melkein kuollut, eikä se jaksanut imeä. Myös keuhkot rohisivat, eli se oli saattanut vetää sikiönestettä keuhkoihin.

"Saimme sen syntymän jälkeen virkoamaan pitkällä työllä, mutta imua sillä ei ollut. Ei ollut puhettakaan jättää sitä kylmään lampolaan", lampuri Viola Fredin kertoo.

Kevään pakkasjakso osui tänä keväänä hankalasti monen tilan karitsointiaikaan. Lämpölamput eivät ole välttämättä riittäneet, ja vanhasta villapaidan hihasta tai sukasta leikatut karitsapaidat ovat olleet tänä vuonna tuttu näky monessa lampolassa, Fredin kertoo.

Ternimaito ja tuvan lämpö sekä perheen tyttären Tuulin hoiva tekivät Olivialle ihmeitä. Nyt se pomppii jo niin reippaita riemuloikkia, että sitä kutsutaan hetkittäin riiviöksi.

"On se aikamoinen pikku villikko", Fredin nauraa. Hän kertoo, että reipastunut karitsa muistuttaa monella tapaa pikkulasta.

"Olivia tuntee nimensä, kun haluaa maitoa. Muulloin kuulo on valikoiva."

Perheen paimensukuinen lapinkoira Nöpö on ottanut karitsan hyvin vastaan. "Se nuolee sitä, vaikka vähän koiraa varmaan harmittaa, ettei se ole enää talouden pienin. Karitsa seuraa Nöpöä innokkaasti."

Vauvojen vaipat pienellä muotoilulla ovat estäneet tehokkaasti Oliviaa aiheuttamasta ylimääräistä sotkua sisällä talossa.

"Meille heikompien karitsojen elvyttely ja sisähoito on tuttua hommaa. Sitä tehdään, kunnes karitsa on siinä kunnossa, että pärjää muiden joukossa lampolassa. Uskon, että monella lammastilalla on kylminä keväinä karitsoja sisällä toipumassa", Fredin kertoo.

Seuraavaksi Olivialla on edessä totuttelu elämään lampolassa. Seuraksi se saa myös tuttipullolla ruokitun Oskarin. "Pikkuhiljaa olemme jo aloitelleet. Lampaitahan näistä tulee kuten muistakin. Tietysti ovat ihmisestä kiinnostuneempia kuin muut, hauskoja persoonia."

Sosiaaliselle Olivialle lieneekin kesällä tiedossa "töitä" tilan matkailutoiminnassa ja avoimien ovien päivässä rapsuteltavana.

Videon on kuvannut Tuuli Astikainen.