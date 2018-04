MTK-Etelä-Savon kokous: Tuonnin varaan ei ruokaturvaa voi laskea

Ruokaturvaa ei ole syytä rakentaa tuonnin varaan millään tavalla, arvioitiin MTK-Etelä-Savon kokouksessa keskiviikkona Mikkelissä.

Ruokaturvasta oli kokouksessa puhumassa professori Tiina Silvasti Jyväskylän yliopistosta. Hänen mukaansa ruuan määrässä ja saatavuudessa ei ole nykyisin ongelmia.

Suomen ruokaturva perustuu monipuoliselle omalle tuotannolle, jalostukselle ja jakelulle, mutta myös tuonnilla on paikkansa, Silvasti totesi. " On tuotteita, joita Suomessa ei voi tuottaa tai ruokaturvaa voi koetella häiriö."

Huoltovarmuuden kannalta nykyistä tuotantomäärää tärkeämpää on säilyttää valmiudet lisätä viljelyn määrää tuntuvasti tilanteen vaatiessa.

Ulla Taavitsainen Pieksämäeltä totesi, että ruokaturvan osalta tuottajan osuudesta on pidettävä huolta. "Tuonnin varaan ei voida laskea. Tähän liittyy myös laatu ja eettisyys, joihin ei voida vaikuttaa tuonnissa."

"Pellon säilyttäminen viljelykelpoisena ei riitä, jos ei ole niiden viljelijöitä. Iso uhka on myös se, että pellot voivat siirtyä ulkomaiseen omistukseen.

Ulkomaat eivät ole meistä kiinnostuneita, vaan vain omista kansalaisistaan."

Taavitsainen piti myös viljelijöiden ikääntymistä isona uhkana, jos vaihdos siirtyy ja jatkajat ovat rakentaneet elämänsä muualle.

Jouko Makkonen Savonlinnasta totesi, että lihantuotanto on Suomessa erittäin hyvä ruokaturvan takaaja, nahan alla liha säilyy hyvin tuoreena.

Hän harmitteli, ettei viesti ruuan tuotannon tärkeydestä näytä menevän läpi mediassa kuluttajille asti.

Lauri Niiranen Enonkoskelta huomautti, että ruokaturvassa pitää ottaa huomioon maataloustuki, joka alentaa elintarvikkeiden hintaa ja on siten tulonsiirto kuluttajille. "Tällä voidaan turvata ruoan saanti ja turvata jopa yhteiskuntarauhaa."

Tuotanto Suomessa on Niirasen mukaan keskittynyt ja pitkälti myös automatisoitu, mikä on kriisitilanteissa suuri riski.

"Sukupolvenvaihdoksia tulee, jos on kannattavuutta. Se on paras keino saada jatkajia tiloille", Niiranen huomautti.

Liiton puheenjohtaja Jouni Paunonen toi terveisiä MTK-liittojen puheenjohtajien vierailulta Ruotsin tuottajajärjestön luona. Hänen mukaansa MTK:lla on Suomessa paljon vahvempi rooli poliittisessa vaikuttamisessa, mikä on meille selkeä vahvuus.

MTK on lähtenyt kumppaniksi Saksan Grune Woche -viikoille, mikä on hieno juttu ja Etelä-Savo on osaltaan lähdössä aktiivisesti mukaan, Paunonen kertoi.

Kokouksessa käsiteltiin myös tuottajaorganisaatioiden merkitystä. MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi otti esimerkiksi mallasohratuotannon. "Se oli pitkään sopimustuotantoa, jossa neuvoteltiin hinnoista, kunnes se kiellettiin. Nyt mallasohran tuottajat voisivat muodostaa tuottajaorganisaation, jossa se edustaisi tuottajia ja neuvottelisi teollisuuden kanssa. Tämä edellyttää tuottajien sitoutumista tuottajaorganisaatioon, myös silloin, kun neuvottelutulos ei välttämättä miellytä jokaista jäsentä."

"Myös vihannespuolella on jo nyt tuottajaorganisaation tyyppisiä yhteenliittymiä, jotka neuvottelevat ostajien kanssa."