Ulkomaisen kukkatukun epäillään käyttäneen luvatta sirkkalehtimerkkiä, joka on suomalaisten kasvisten, kukkien, taimien ja perunoiden tuotemerkki. Tunnusta tuotteissaan käyttävät viljelijät ja pakkaamot ovat tehneet sirkkalehtimerkin käyttöoikeudesta sopimuksen Kotimaiset Kasvikset ry:n kanssa.

Käyttöoikeuden saaneet toimijat voivat käyttää merkkiä muun muassa pakkauksissa tai kuljetusautoissaan.

Vain ulkomaalaisia kukkia myyvälle yhtiölle merkin käyttöoikeutta ei missään tapauksessa myönnetä, painottaa toiminnanjohtaja Jyrki Jalkanen Kauppapuutarhaliitosta. Hän on myös Kotimaisten Kasvisten hallituksen jäsen.

Väärinkäytös paljastui kevättalvella, kun yhtiö julkaisi facebookissa kuvia sirkkalehtiä lähes sataprosenttisesti muistuttavalla merkillä varustetuista autoistaan, Jalkanen kertoo.

Kuvat hävisivät facebookista hänen otettua yhteyttä yhtiöön.

MTK:n maatalousjohtaja Johan Åberg on Kotimaisten Kasvisten hallituksen puheenjohtaja. "Asiaa on käsitelty hallituksessa, ja meidän mielestämme tapaus on selvä: merkkiä käytetään laittomasti. Jos se ei lopu, ryhdymme oikeudellisiin toimiin."

MTK:n lakimies Vesa Malila lähetti Kotimaiset Kasvikset ry:n pyynnöstä jo helmikuun alussa yhtiölle huomautuksen siitä, että yhtiö tai mahdollisesti sen käyttämä kuljetusliike näyttävät käyttävän luvatta rekisteröityä tavaramerkkiä. Merkin käyttö on välittömästi lopetettava uhalla, että yhdistys nostaa kanteen tavaramerkin loukkaajaa vastaan.

"Lain säännökset tavaramerkin käyttämisestä ovat selkeitä ja myös rangaistussäädökset ovat olemassa", Malila huomauttaa. "Kotimaisilla Kasviksilla on mahdollisuus vaatia asiassa hyvitystä ja vahingonkorvauksia tavaramerkin loukkaajalta."

Yhtiö ei ole vastannut huomautukseen.

Pääsiäisen jälkeisellä viikolla väärällä sirkkalehtimerkillä varustettu kuorma-auto on nähty ainakin nelostiellä, Jalkanen kertoo.

"Suomessa on noin tuhat kukkakauppiasta. Kentältä tulee aivan varmasti tieto, jos sirkkalehti-merkkiä edelleen näkyy luvattomassa käytössä."

Merkin väärinkäyttö voisi olla myös kuluttajaviranomaisia kiinnostava asia, Jalkanen pohtii.

Sirkkalehti on tutkimusten mukaan yksi suomalaisten parhaiten tunnistamista merkeistä, jonka tiedetään edustavan kotimaisia tuotteita.

"Onko yhtiöllä tavoitteena tietoisesti johtaa kuluttajia harhaan?"

Sirkkalehti merkki on 30 vuotta vanha. Koko sen olemassa olon aikana ole ollut vastaa yhtä räikeää merkin väärinkäytöstä, Jalkanen kertoo.

Silloin tällöin vastaan on tullut tapauksia, että suomalainen toimija on ottanut merkin käyttöön tekemättä siitä sopimusta. "Kyse on ollut vilpittömästä tietämättömyydestä ja tilanne on aina korjaantunut yhteydenoton jälkeen", Jalkanen kertoo.

Väärinkäytöksestä epäilty kukkatukku ei vastannut MT:n haastattelupyyntöön.