Nautaverkoston puheenjohtaja: Edunvalvontaa viety vuodessa eteenpäin vauhdilla

Naudantuottajien ääni ei kuulu eikä alan yhteistyö edunvalvonnassa toimi, kritisoi Savon lihanautakerho tiistaina pidetyn kokouksensa kannanotossa. ”Yhteisen viestin saaminen eteenpäin on lähes mahdotonta”, kerhon kannanotossa tiivistetään.

Kerhon kritiikki kohdistui MTK:hon, jonka pari vuotta sitten käynnistämä järjestöuudistus on kerhon mukaan epäonnistunut. Verkostoa ei ole sen mielestä saatu käyntiin eikä uudella toimintamallilla ole kyetty toteuttamaan tuottajia hyödyttävää edunvalvontaa.

Uudistuksessa perustetun nautaverkoston puheenjohtaja Pasi Ingalsuo ihmettelee kerhon kritiikkiä. Hän muistuttaa, että verkosto on saanut aikaan jo useita toimenpiteitä, vaikka takana on käytännössä vasta yksi vuosi tehokasta toimintaa.

Työtä on riittänyt muun muassa naudanlihantuotannon puolustamisessa, kun tuotantoa ja kulutusta on kritisoitu ilmastonmuutoksen kiihdyttämisestä.

Viime vuonna nautaverkosto käynnisti kansallisen nautastrategian laatimisen. Työ on paraikaa käynnissä, ja siihen saatiin mukaan myös kaksi ihmistä maa- ja metsätalousministeriöstä, Ingalsuo kertoo.

”Lisäksi olemme esittäneet koko eläintuotantoa koskevan valtakunnallisen nurmistrategian laatimista.”

Nautaverkosto on neuvotellut yhteisen näkemyksen myös eläinten sähköisen korvamerkin käyttöönotosta. Tällä hetkellä suunnitelmissa on saada se käyttöön ensi vuoden kesällä, kun nautarekisterin uudistus on saatu valmiiksi.

”Nämä uudistukset kulkevat käsi kädessä, mutta valmistuessaan uudistukset helpottavat tilojen byrokratiaa ja vähentävät tukisanktioiden riskiä huomattavasti, kun teurastamo hoitaa poistettavien eläinten rekisteri-ilmoitukset viljelijän puolesta.”

Ingalsuon mukaan 3 000 tilaa edustavan verkoston toimintaan vaikuttaa myös sen niukka rahoitus, alle kolme euroa tilaa kohti.

”Budjetti on puolet siitä mitä nautajaostolla ennen uudistusta. Sillä pitää hoitaa koko valtakunnallisen, pirstaleisen alan edunvalvonta kaikkine siihen liittyvine tukimuotoineen.”

Hän myöntää, että tiedottaminen verkoston tekemästä työstä ei välttämättä ole onnistunut odotetusti.

”Siinä meidän pitää tarvittaessa katsoa peiliin.”

Lue myös:

Savolaiset lihantuottajat vaativat nautaverkostoa tilille: Edunvalvonta romahti MTK:n järjestöuudistuksessa