Pirkanmaalla viljelijät vastustavat ympäristöohjelman pakkojatkoa

MTK-Pirkanmaan kevätkokouksessa Vesilahdessa kannettiin huolta ympäristökorvausvarojen hiipumisesta tukikauden lopulla.

Mikko Kärki Lempäälästä arveli, ettei tilanne houkuttele viljelijöitä sitoutumaan ympäristöohjelmaan. Hän kysyi, voiko viljelijä luopua joistakin toimenpiteistä, jos ohjelmakautta jatketaan jälleen muutamalla vuodella.

MTK:n maatalousjohtajan Johan Åbergin mukaan ei vielä tiedetä, voiko viljelijä luopua toimenpiteistä.

Kärki muisteli, että viimeksi, kun tukikaudelle tuli jatkoaika, viljelijät eivät päässeet irti lisätoimenpiteistä: "Se oli täysin väärin. Viljelijä oli tehnyt sopimuksen viideksi vuodeksi ja sitten yksipuolisesti ilmoitettiin, että tehän jatkatte vielä kolme vuotta."

Åbergin mukaan kaikki riippuu päättäjistä ja siirtymäkauden ehdoista. "Jos äänestämme maatalousmyönteisen hallituksen myös seuraavalle kaudelle, keskustelu tulee olemaan huomattavasti helpompi."

Hannu Karppila Kangasalta mainitsi, että viljelijöiden on saatava yhä suurempi osa tuloistaan markkinoilta. Tehtävässä riittää MTK:llekin työnsarkaa. "Olemme tehneet itsellemme kilpailuhaittaa säätämällä maailman tiukimpia lakeja eläintenpitoon. Tilanne on käännettävä eduksi ja euroiksi."

Karppilan mielestä kuntien täytyisi sitoutua ostamaan vain Suomen lakien mukaisesti tuotettua ruokaa. Samojen sääntöjen soisi pätevän myös tuontiruokaan.

Åberg muistutti, ettei ruuantuontia voi rajoittaa EU:ssa. Sen sijaan Åberg patisti viljelijöitä olemaan aktiivisia kunnissaan, jotta kuntien hankintastrategioihin kirjattaisiin kotimaisen ruuan suosiminen.

Tiina Jokela Hämeenkyröstä muistutti somen voimasta viljelijöiden asioiden tiedottamisessa. Hän kertoi löytäneensä sunnuntaina rikkinäisen oluttölkin lehmien ruokintapöydältä, josta hän ilmoitti Facebookissa. Juttu lähti leviämään, ja eilisaamuun mennessä äläyksen oli jakanut 1 200 ihmistä.

MTK-Pirkanmaan puheenjohtaja Jukka Niittyoja pohti, että maatilojen kannattaisi järjestää enemmän avoimien ovien päiviä. "Hyvinvoivien eläinten näyttäminen tuotantotilassa on parasta pr:ää mitä voimme tehdä."

Vuokko Mäenpää Ruovedeltä kysyi, milloin MTK:n jäsenmaksu uudistuu. Hänen mielestään maataloustuloon perustuva jäsenmaksukanto ei ole oikeudenmukainen.

Niittyojan mukaan järjestöuudistuksella on vihdoin mahdollisuus päästä maaliin, kun metsänhoitoyhdistyspuoli on mukana. Taloustyöryhmä toivoo uuden jäsenmaksumallin saavan vihreää valoa valtuuskunnassa.

Niittyoja lupaili, etteivät tilojen jäsenmaksut nouse merkittävästi kokonaisuudessaan, vaikka perusmaksun osuus nouseekin. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa on vain yksi maksu, eikä erillistä mhy- ja tuottajamaksua, joista jälkimmäinen on jäänyt joiltakin tiloilta maksamatta.

Uudessa mallissa taloudellinen vastuu maksamattomasta jäsenmaksusta ei jäisi enää yhdistykselle.