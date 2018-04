Vegaanit osoittavat mieltään, kun tanskalaiset luomulehmät pääsevät laitumelle

Tanskalaisille luomutiloille on tulossa ensi sunnuntaina monenlaisia vieraita seuraamaan perinteistä lehmien laitumelle laskua. Kävijöiden joukossa on Go Vegan -ryhmän edustajia, kertoo Landlantbruk. Eri puolilla maata sijaitseville luomutiloille on lähdössä liikkeelle satakunta vegaaniryhmään kuuluvaa.

Go Vegan -ryhmän edustaja Mathias Elrød Madsen on sanonut Danska Landbrugsavisen lehdelle, että laitumelle laskua katsomaan tuleville jaetaan esitteitä. Niissä kerrotaan olosuhteista, joissa maitoteollisuuden lehmät elävät.

Maataloustuottajat Kirsten Sivertsen ja Johan Frederiksen ottavat tiedon mielenosoituksesta rauhallisesti.

Frederikseniä mielenosoitus ärsyttää, mutta siihen ei tuhlata aikaa. Hän arvelee, että tuottajat ja vegaaniryhmän edustajat tuskin keskustelevat keskenään, koska siitä ei todennäköisesti ole mitään hyötyä.

Frederiksen myöntää, että mielenosoittajia ei haluttaisi ottaa vastaan. Heitä ei kuitenkaan voi kieltää tulemasta seuraamaan laitumelle laskua, koska ne järjestetään yleisten teiden varsilla olevilla laitumilla.

