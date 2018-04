"Kentän äänen pitää kuulua nykyistä paremmin", kolmikko kaartaa loppusuoralle MTK:n valtuuskunnan puheenjohtajakisassa

Ensi viikon torstaina kokoontuva MTK:n valtuuskunta saa äänestää ainakin kolmesta ehdokkaasta uuden puheenjohtajan.

MT:n verkkokyselyyn vastanneista valtuuskunnan jäsenistä valtaosa pitää vaalia hyvänä asiana.

Tähän mennessä kisaan ovat ilmoittautuneet valtuuskunnan nykyinen puheenjohtaja Tommi Lunttila Äänekoskelta, MTK-Uusimaan puheenjohtaja Eerikki Viljanen Vihdistä ja valtuuskunnan toinen varapuheenjohtaja Matti Heikkilä Siikajoelta.

Lunttila ja Heikkilä ovat kasvinviljelijöitä, Viljanen maidontuottaja. Heikkilä edustaa kolmikosta ainoana metsänhoitoyhdistystä. Viljanen on keskustan kansanedustaja. Heikkilä on niinikään keskustalainen, mutta ei mukana aktiivipoliitiikassa. Lunttila puolestaan edustaa Äänekosken kaupunginvaltuustossa kokoomusta.

MT:n valtuuskunnan jäsenille tekemässä verkkokyselyssä toissa viikolla kysyttiin myös suosikkia valtuuskunnan puheenjohtajaksi. Kyselyn tekovaiheessa Heikkilän ehdokkuus ei vielä ollut tiedossa.

31 vastanneesta kolmasosa ei ollut vielä päättänyt ehdokastaan. 40 prosenttia ilmoitti suosikikseen Lunttilan ja vajaa neljännes Viljasen.

Kyselyn tuloksista ei voi vielä päätellä kovin paljoa, sillä lopullisen valinnan tekevät torstaina valtuuskunnan 78 äänivaltaista edustajaa.

Heikkilä haluaa valituksi tulleessaan painottaa nykyistä enemmän vuoropuhelua valtuuskunnan ja johtokunnan sekä MTK:n linjojen välillä.

"Kentän äänen pitää kuulua nykyistä paremmin." Heikkilän tausta on metsänomistajien edunvalvonnassa. Hän haluaa kuitenkin eroon vastakkainasettelusta metsäomistajien ja maataloustuottajien välillä.

"Olen ollut mukana purkamassa vastakkainasettelua. Nuoret ovat omassa toiminnassaan osoittaneet, että raja-aitoja ollaan valmiita kaatamaan."

Heikkilä haluaa viedä MTK:n tulevaisuusasiakirjaa ja järjestöuudistusta määrätietoisesti eteenpäin.

Viljanen avaisi tuottajajärjestöä enemmän ulospäin muuhun yhteiskuntaan. "Valtuuskunnan puheenjohtajan pitää olla esillä ulospäin ja ottaa kantaa periaatteellisiin kysymyksiin." Heikkilän tavoin myös Viljanen korostaa parempaa yhteydenpitoa valtuuskunnan ja johtokunnan välillä.

"Haluan edesauttaa sitä, että keskusteluyhteys toimii myös kokousten välillä."

Hänen mielestään maataloustuottajien ja metsänomistajien yhteiselo kehittyy järjestössä asioiden kautta. "Esimerkiksi maanomistajien oikeusturva yrittäjän vapaus ovat molemmille tärkeitä asioita.

Viljanen on ehdokkaista ainoa eteläisten liittojen edustaja. Hän sanoo kuitenkin edustavansa koko Suomea, jos tulee valituksi. Kansanedustajuudessa ja valtuuskunnan puheenjohtajuudessa Viljanen ei näe ristiriitaa.

"Valtuuskunnan puheenjohtajan tehtävä on ottaa kantaa isompiin linjoihin, ei tukipolitiikan yksityiskohtiin. En näe ristiriitaa, jos ajan samoja asioita eduskunnassa."

Vuodesta 2013 puheenjohtajan nuijaa heiluttanut Lunttila haluaa tehdä valtuuskunnasta keskeisimmän paikan jossa maaseutua koskevia päätöksiä tehdään. "Omalla kaudellani valtuuskunnan koko on kasvanut ja rooli on vahvistunut. Haluan edelleen vahvistaa MTK:n asemaa Suomen parhaana etujärjestönä."

Tuotantosuuntien välisen vastakkainasettelun Lunttila näkee kuuluvan enemmän menneisyyteen. "Olen sitä sukupolvea, jolle se on aika vierasta."

MT:n kyselyyn vastanneet valtuuskunnan jäsenet antoivat Lunttilalle tähänastisesta työstään kouluarvosanan 7,6. Hän uskoo maatalouden heikon kannattavuustilanteen vaikuttaneen arvioihin. Kenttäkierroksella Lunttila kertoo saaneensa paljon myönteistä palautetta. "Kun on työhön palava halu ja into, niin tästä nauttii vaikka on ikäviäkin asioita hoidettavana."