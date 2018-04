Kyrönjoen pinta puolen metrin päässä tulvarajasta – pengeralueen pellot vaarassa kastua

Kyrönjoen pinta on noin puolen metrin päässä tulvarajasta, jonka ylittyessä vettä täytyy juoksuttaa pengeralueen pelloille, Tulvakeskus tiedottaa. Lapuanjoen Liinamaassa vesi on jo tulvinut alimmille pelloille.

Etelä-Pohjanmaan elykeskus kerää Kyrönjoen vettä alueen tekojärviin tulvien hillitsemiseksi.

Jalasjärvellä työmaasillan tasolle noussut vesi voi irrottaa työmaarakenteita ja haitata Kuhan siltatyömaata, lisäksi rakennuksia ja tieyhteyksiä on vaarassa kastua.

Tulvakeskus arvioi, että Etelä-Pohjanmaan jokien vesi nousee edelleen lähipäivinä ainakin Kyrönjoen, Lapuanjoen ja Maalahdenjoen vesistöissä. Lauantaiksi ennustettu vesisade ja Kyrönjoen jääpadot pahentavat tilannetta entisestään.

Jäät nostavat etenkin Kyrönjoen pintaa. Vesi on katkonut teitä Merikaarrossa, Kolkissa ja Skatilassa. Veden alle on vaarassa jäädä myös muita teitä.

Laihianjoella ja Kyrönjoella vesi on valunut kellareihin ja asunrakennuksia on jouduttu suojaamaan. Lapuanjoen tulva ei ota hellittääkseen. Kellareita ja asuinrakennuksia on vaarassa kastua ainakin Alahärmässä sekä Maalahdenjoella, jos sateet siellä osuvat kohdalle.

Keski-Pohjanmaalla jokien tulvahuippuja odotellaan viikonvaihteessa tai ensi viikolla. Jääpadot tukkivat tämäkin maakunnan jokia.

Pohjois-Pohjanmaallakin Lestijoelta Temmesjoelle saakka virtaamat kasvavat ennusteiden mukaan tällä viikolla niin suuriksi, että jäät saattavat lähteä liikkeelle viikon lopulla. Jäät voivat liikkuessaan muodostaa patoja etenkin jokien suvantokohtiin.

Viranomaiset muistuttavat, että tulvan peittämillä teillä ei pidä liikkua. Jo 15 senttimetriä virtaavaa vettä pystyy kaatamaan aikuisenkin ihmisen. 30 senttimetriä vettä kykenee liikuttamaan autoa.

