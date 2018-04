Viking Maltin pomo lyttää tuottajaorganisaatiot blogissaan: "Asioista, joihin kumpikaan osapuoli ei voi vaikuttaa, on vaikea neuvotella"

Viking Maltin hankintapäällikkö Sanna Kivelä ottaa työnantajansa verkkosivuilla julkaistussa blogikirjoituksessaan kantaa tuottajaorganisaatioiden merkitykseen lausuntokierroksella olevaan elintarvikemarkkinalakiin liittyen.

Hankintapäällikkö huomauttaa kirjoituksessaan, että uuden lain puitteissa viljan tuottajat voisivat muodostaa tuottajaorganisaation, joka neuvottelisi teollisuuden kanssa. Ennen mallasohran hintataso neuvoteltiin käyttäjien ja tuottajien kesken. Myöhemmin hintaneuvottelut kuitenkin kiellettiin, koska ne tulkittiin kilpailulainsäädännön vastaisiksi.

"Tarina kertoo, että kieltoa juhlittiin viljelijöiden keskuudessa, vaikka he sopimusosapuolia olivatkin. En usko, että tämä itsenäisen yrittäjän vapauden tunteen tuoma ilo tai itsemääräämisoikeus on meidän mallasohran viljelijöiden joukosta kadonnut, päinvastoin", Kivelä kirjoittaa.

Kirjoituksessaan Kivelä toteaa, että hintaneuvotteluiden eduksi on todettu, että näin tuotanto saadaan säädeltyä tarvetta vastaavaksi, hintavaihtelut tasoittuvat ja laatutaso kohoaa. Viljelysopimusten hintoja tasoittava vaikutus on hankintapäällikön mukaan helppoa todentaa, kunhan vain huomioidaan se, että tänä päivänä relevanttia viljan kysyntää sekä tarjontaa on myös maamme rajojen ulkopuolella.

Hankintapäällikkö liputtaakin käyttäjien ja tuottajien välisten viljelysopimusten puolesta tuottajaorganisaatioiden sijaan.

"Asioista, joihin kumpikaan osapuoli ei voi vaikuttaa, on vaikea neuvotella, vaikka tahtotila – maatalouden kannattavuuden parantaminen, on molempien osapuolten intressi", hän perustelee.

Kivelän blogin pääset lukemaan tästä.