Maidontuottaja ihmeissään: ”Miksi tuottajahinnan alennusta ei kerrota reilusti heti kun se tiedetään?”

Valio laskee osuuskunnilleen tilittämäänsä maidon hintaa toukokuun alusta. Useat osuuskunnat ovat tiedottaneet tuottajilleen, että tuottajahinta laskee 2,5 senttiä litralta.

Tieto hinnanlaskusta levisi keskustelupalstoilla jo ennen kuin kaikki osuuskunnat olivat tiedottaneet asiasta.

Yksi keskustelun aloittajista oli siikalatvalainen maidontuottaja Juha Saukko.

”Ihmetyttää, miksi tuottajahinnan alennusta ei kerrota reilusti heti kun se tiedetään”, Saukko sanoo.

”Jos Valio joutuu laskemaan hintaa, niin mielestäni siitä pitää pystyä keskustelemaan julkisesti.”

Hän muistuttaa, että maitokriisi alkoi jo 2015. Muun muassa MTK:n mielenosoitus toi monen kuluttajan sympatiat tuottajan puolelle.

”Asia on nyt vuosien saatossa unohtunut. Itse kukin on sopeutunut omalla tavallaan tilanteeseen ja tyytynyt kohtaloonsa. Liian moni on hiljaa.”

Äkillinen hintamuutos tuntuu hänestä tyrmäävältä.

”Käsketään tehdä laskelmia sekä budjetoida tuloja ja menoja”, Saukko harmittelee. ”Ne laskelmat menee kyllä äkkiä uusiksi, kun näin lyhyellä varoitusajalla hinta tippuu.”

Saukko toteaa, että kannattavuus on hyvin tilakohtainen asia. ”Joku vielä pärjää, hirvittävän moni ei. Meidän kohdalla kipupiste oli tässä.”

Hänen tilallaan kaikki kulut on viety minimiin jo aikoja sitten. ”Tunnusluvut kertovat, että maitolitraa kohti kulut ovat erittäin hyvin hallinnassa”, Saukko kertoo.

”Koneinvestointeja ei ole pystytty tekemään ja ennestään vanhat koneet hajoavat ja vanhenevat käsiin.”

Nyt tilalla käännetään uusi sivu ja otetaan asiantuntijat avuksi selvittämään, miten tuotanto saadaan lopetettua mahdollisimman hallitusti.

”Hirvittää monen kollegan tilanne, niiden jotka eivät pysty syystä tai toisesta lopettamaan, vaikka haluaisivat.”

Saukon mukaan EU:n suurin virhe oli maitokiintiöiden poistaminen. ”Siitähän tämä ylituotanto pohjimmiltaan johtuu.”