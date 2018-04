Atria keksi keinon välttää sianlihapula: Pidentää sikojen kasvatusaikaa

Sianlihaa riittää niin pian alkavan grillikauden tarpeiksi kuin tulevan joulun kinkuiksikin, vaikka yhdellä Atrian tuotantoketjuun kuuluvista emakkosikaloista löydettiin salmonellaa (MT 20.4.).

Atria pystyy toimittamaan tuotteita kauppoihin sovitusti, vakuuttaa Atria Suomen varatoimitusjohtaja sekä A-Tuottajien ja A-Rehun toimitusjohtaja Jari Leija.

Taudin vuoksi tilalla tuotettuja porsaita ei voida toimittaa jatkokasvatukseen lihasikaloihin eikä edelleen teurastettavaksi. Käytännössä katko porsastoimituksissa kestää useita kuukausia.

Leija luottaa siihen, että saneeraus pystytään hoitamaan viranomaisten ohjeistuksen mukaan ja tuotanto saadaan käyntiin.

"Kyseinen tila on erittäin ammattitaitoinen ja sillä on pitkä tuotantohistoria. Minulla on heidän osaamiseensa erittäin vahva luottamus."

Koska tila on yksi Suomen suurimmista emakkosikaloista, tapaus aiheuttaa merkittävän loven tuotantoketjuun eli myös teurastusmäärään.

"Tässä on kyse vuositasolla runsaasta viidestä miljoonasta kilosta. Se on kuitenkin varsin pieni osa vuosittain käsittelemästämme lihamäärästä", Leija huomauttaa.

Teurastetun lihan määrä pystytään Leijan mukaan pitämään suunnitellulla tasolla kasvattamalla eläimiä lihasikaloissa 1–2 viikkoa tavanomaista pidempään.

Normaalitilanteessa sikojen kasvatusaika lihasikalassa on noin 13 viikkoa. Siinä ajassa eläimet ehtivät kasvaa noin 90-kiloisiksi.

Lisäksi sianlihan riittävyyteen kotimarkkinoilla pystytään vaikuttamaan vähentämällä vientiä. Leija muistuttaa, että Suomessa sianlihaa tuotetaan lähes oman kulutuksen verran.

"Keskimäärin sianlihaa viedään Suomesta 30–40 miljoonaa kiloa vuodessa."

Yksi salmonellatapauksen seurauksista on myös pula porsaista.

Tälläkin hetkellä Atrian ketjussa on pulaa porstaista ja jonossa on useita halukkaita tuotantoaan laajentavia tiloja, Leija kertoo.

Suomalaisessa lihantuotannossa salmonella on äärimmäisen harvinainen. Sikatiloilla tapauksia on vuosittainkin enintään muutama ja siipikarjaketju on pystytty pitämään täysin vapaana salmonellasta.

"Kiitos tästä kuuluu nelikantayhteistyölle, johon kuuluvat tuottajat, teurastamot, Evira ja asiantuntijatahot", Leija kiittelee.

Asiantuntijoihin kuuluu muun muassa alan itse perustama Eläinten terveys ETT ry, jonka ohjeiden pohjalta sekä ennaltaehkäistään tarttuvia eläintauteja että tarvittaessa saneerataan tartunnan saaneita tiloja.

Huolellisen taudinvastustustyön ansioista salmonellan leviäminen porsaita vastaanottaviin lihasikaloihin pystyttiin tässäkin tapauksessa estämään, Leija korostaa.

"On ylipäätään täysin poikkeuksellista, että maailmassa on maa, jossa salmonella on täysin hallinnassa. Suomen lisäksi ainoa tällainen maa on Ruotsi. Toisin kuin Suomessa, siellä valtio rahoittaa osan taudin vastustuksen kustannuksista. Suomessa elinkeino vastaa torjunnasta kokonaisuudessaan."