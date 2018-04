Koneviesti: Sikala muuttui sirkkalaksi melko helposti – ”Kymppitonnin verran menee rahaa"

Hyönteisten kasvatus ihmisravinnoksi on ottamassa Suomessa kvanttiloikan, kun maa- ja metsätalousministeriö antoi hyväksyi vuodenvaihteessa hyönteisten ravintokäytön. Kysyntä on kasvussa ja lähiaikoina tuotanto moninkertaistunee, kun ensimmäiset maatilakokoluokan kasvattamot valmistuvat.

Ollikkalan tilalla Kurikan Kampinkylässä sirkkojen siritystä on kuunneltu jo parin vuoden ajan. Panu Ollikkala on opetellut hyönteiskasvatusta pienessä mittakaavassa siankasvatuksen rinnalla, mutta nyt porsastuotanto on väistynyt kokonaan sirkkatuotannon tieltä. Ollikkalan tilan sikala on saneerattu alkuvuoden aikana porsitussikalasta kotisirkkakasvattamoksi ja kevään aikana tuotantoa ajetaan kiivaasti ylös.

Panu Ollikkala kertoo, että ratkaisu tuotantosuunnan näin radikaalista vaihdosta on pitkälti taloudellisten realiteettien sanelema.

”Meillä oli 75 emakon porsitussikala ja tuotantoa olisi pitänyt alkaa laajentaa. Emakoita olisi pitänyt ottaa ainakin 200 eli investointi olisi ollut miljoonaluokkaa”, Ollikkala kertoo.

Sirkkatuotantoon päästään kiinni huomattavasti pienemmällä rahasummalla, sillä nyt tehty remontti on kustannuksiltaan varsin kohtuullinen.

”Kymppitonnin verran menee rahaa, mutta se vaatii paljon omaa työtä”, Ollikkala sanoo.

Ollikkalan sikalan 550 neliömetrin pinta-alasta sirkkalaksi muutetaan ensi vaiheessa 120 neliömetrin laajuinen porsitusosasto. Karsinarakenteet on purettu pois ja lietekuilu on valettu tasaiseksi betonilattiaksi.

Seinät ja laipio jäävät ennalleen, tosin perusteellisen pesun saaneena. Entisessä possulassa leijailee vielä vieno porsaan tuoksu, mutta se poistuu viime silauksena tehtävällä otsonoinnilla.

Sikala muuntuu itse asiassa hämmästyttävän helposti sirkkatuotantoon soveltuvaksi. Lämmityspatterit ja lattialämmitys jäävät edelleen käyttöön ja ilmanvaihtolaitteetkin hyödynnetään alkuperäisessä käyttötarkoituksessaan. Ainoastaan sikojen ruokintalaitteisto jää virattomaksi.

Avaraan tilaan rakennetaan hyllyrivit, joissa sirkat kasvatetaan muovilaatikoissa. Verkkokannellisissa laatikoissa on kussakin parituhatta sirkkaa ja kaikkiaan kasvattamossa tulee kasvamaan ainakin puolitoista miljoonaa sirkkaa.

Lue lisää Koneviestin koko artikkelista