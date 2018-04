"Yhtään ei huvittaisi lähteä kylvöille", huono kannattavuus turhauttaa pohjalaistuottajaa

Turhautuminen maatalouden alenevaan kannattavuuteen ja huoli brexitin vaikutuksesta tukipolitiikkaan nousivat keskusteluun MTK-Etelä-Pohjanmaan kevätkokouksessa Seinäjoella lauantaina.

"Vähän sellainen olo on, että kylvöt pitäisi aloittaa, mutta yhtään ei huvittaisi. Pitäisi olla luottavainen, vaikka luvut eivät anna siihen aihetta", Sami Yli-Rahnasto Kauhajoelta tiivisti.

Sama huoli oli Jari Laukkosella Kortesjärveltä. "Kannattavuustilanteesta on pakko puhua. Mitä tapahtuu, jos tulee vahinko ja tarvitsee keskeytysvakuutusta. Voiko vakuutusyhtiö olla maksamatta, kun mitään tuloja ei ole ollutkaan?" Jaakko Isomäki samasta yhdistyksestä kuitenkin muistutti, että jatkuva valittaminen huonosta kannattavuudesta voi vähentää kiinnostusta alaa kohtaan. "Tuntuu, että uhkakuvien maalailu on mennyt liian pitkälle. Moni kannattava tila on ajettu alas, kun ei ole uskoa tulevaisuuteen."

Esko Pellinen Kortesjärveltä kyseli, mihin Britannian erokorvauksen rahat ovat menossa ja paljonko tukia leikataan. MTK:n tiimipäällikkö Juha Lappalainen arvioi, että brexitin vaikutus maatalouden tukiin ei tule olemaan niin paha kuin on pelätty.

Valion hallintoneuvoston puheenjohtaja Esa Kotala selitti, että Valion maidon hinnan laskun taustalla ovat EU:n maitojauhevarastot ja Keski-Euroopassa nopeasti kasvava tuotanto. "Suomen ja Keski-Euroopan hintatasot lähenevät toisiaan." Itikan hallituksen puheenjohtaja Ahti Ritola kertoi, että Ruotsissa lihan hinta on saatu korkealle, kun kauppa on lähtenyt kotimaisen lihan hintaveturiksi. Omavaraisuus on länsinaapurissa kuitenkin edelleen heikko. "Tuotanto ei ole Ruotsissa lähtenyt nousuun korkeasta hinnasta huolimatta. Kun tuotanto on kerran ajettu alas, ei se lähde enää kasvuun."

Sudet ja hirvet kiristävät hermoja Pohjanmaalla.

"Ennen näillä lakeuksilla ei puhuttu susista mitään. Nyt ne juoksevat ihmisten pihoilla", Terho Mäkelä Laihialta ihmetteli. Hänen mukaansa paikallinen riistakeskus suojelee susia ja maanomistajat on syrjäytetty päätöksenteosta. "Hirvikannan kasvua perustellaan sillä, että susille pitää olla ruokaa. Kantaa pitää alkaa pienentää ja MTK:n täytyy ajaa asiaa."

Etelä-Pohjanmaan vuoden työssäoppimistilana palkittiin Markus Mantelan Mantela Power Kortesjärveltä. Yhdistysten toimintakilpailun voitti MTK-Jalasjärvi.