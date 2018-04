Atria sai salmonellan aiheuttamaan sikapulaan ensiapua HK Scanilta, ”Olemme ostaneet HK Scanilta sikoja merkittävän määrän”

HK Scan on myynyt Atrialle lihasikoja paikkaamaan Atrian isosta yksiköstä löytyneen salmonellan aiheuttamaa vajetta ketjussa, kertoo MTK:n sikaverkoston puheenjohtaja Taru Antikainen.

Sikoja on riittänyt myytäväksi, koska HK Scanin Viron Rakveren tehtaalla ollut lakko keskeytti sikojen viennin sinne pariksi kuukaudeksi. Nyt tehdas taas toimii, joten tilanne on väliaikainen.

"Tämä paikkasi varmaan tilanteen alkua Atrialla mukavasti ja auttaa pahimman yli."

Atrian toimitusjohtaja Juha Gröhn vahvistaa asian.

”Olemme ostaneet HK Scanilta sikoja merkittävän määrän, tuhansia”, Gröhn vastasi kysymykseen Atrian osavuosikatsauksen yhteydessä torstaina.

Atrian viime vuonna teurastamasta 75 miljoonasta kilosta salmonellan vuoksi menetetty sianlihan määrä vastaa noin seitsemää prosenttia.

”HK:n kanssa on kauppaa tehty elävästä siasta. Katsotaan nyt sitten, onko heillä halua myydä. Kauppoja on tehty, katsotaan, kuinka pitkään (on tarvetta).”

HK Scan ajaa Atrian ostamat siat Nurmon tehtaalle omilla autoillaan. ”Markkinahintaan”, Gröhn sanoi.

Myös Antikainen arvelee, että kyse on muutaman tuhannen lihasian myynnistä.

"Enempää HK Scan tuskin pystyy myymään. Rakveren tehdas toimii jo normaalisti, ja sinne tarvitaan sikaa, koska afrikkalainen sikarutto on leikannut paikallista tuotantoa."

Seuraavaksi Atria siirtyy paikkaamaan salmonellasaneerauksesta seurannutta lovea kasvattamalla ketjun omia lihasikoja sikoja suuremmiksi ja käyttämällä pakkasvarastoja. Varastot eivät tosin ole Suomessa tällä hetkellä kovin suuret, Antikainen kertoo.

Sikoja yhdistelmäsikalassa tuottava Antikainen arvioi, että tuotannon ylösajo salmonella-saneerauksen jälkeen kestää vähintään 7-8 kuukautta. Tapaus on herättänyt toisissa alan tuottajissa empatiaa. "Tällaista ei kukaan kenellekään toivo, on se niin iso paukku. Kaikki eivät ryhtyisi saneeraukseen, jos vastaava osuisi omalle kohdalle."

Tautitapausten myötä katseet kääntyvät aina myös oman tilan bioturvallisuuteen. "Lintu- ja jyrsijäverkkoja on tarkistettu, aina vaan pitäisi saada lisättyä tarkkuutta", Antikainen sanoo.