Markkinakatsaus: Nousiaisten salmonellatapaus kiristää porsaspulaa

Sianlihan hinta Suomessa on pysynyt viime kuukaudet vakaana, MTK:n kotieläinasiamies Jukka Rantala toteaa.

Hinta vahvistui hiljalleen koko viime vuoden. Keskihinta on nyt 1,55–1,56 euroa kilolta, kun se vuotta aiemmin oli 1,40–1,45 euroa.

Meillä ollaan nyt jo yli EU:n keskihinnan. "Tosin tuottajan näkökulmasta hinta ei vielä ole riittävä, sillä lopettamisbuumi jatkuu", Rantala sanoo.

Suomen sianlihantuotanto aleni viime vuonna 3,5 prosenttia. Kulutus näyttää laskeneen samaa tahtia, sillä tuonnilla vajetta ei kompensoitu.

Luvuista ei käy ilmi, onko kuluttaja niin uskollinen kotimaiselle tuotteelle, että korvasi kotimaisen sianlihan broilerilla – siihen voisi viitata broilerin kulutuksen kova, 7 prosentin kasvu viime vuonna. Broilerin kasvuluku on vielä hämmästyttävämpi, kun muistaa, että HK:n Rauman tehtaalla oli pahoja käynnistys- ja toimitusvaikeuksia.

Porsaista on Suomessa ollut hiukan pulaa. Ison länsisuomalaisen emakkosikalan salmonellatapaus kiristää tilannetta entisestään, Rantala toteaa. Atria on ilmoittanut paikkaavansa tilannetta hidastamalla kiertoa eli nostamalla teuraspainoja.

EU:ssa Tanskan, Hollannin ja Espanjan emakkomäärä ja siten porsastuotanto on kasvussa. Tanska ja Hollanti toimittavat valtavasti porsaita Saksaan ja Puolaan, missä ne kasvatetaan lihaksi.

Kasvu lienee peruja vuoden takaisesta hyvästi hintatilanteesta, joka johtui Kiinan vahvasta kysynnästä. Viime vuoden toisella puoliskolla Kiina vähensi tuontiaan, ja suunta jatkuu.

Kysynnän supistuminen tuntuu. Esimerkiksi Saksassa hintaa laskettiin viime viikolle kolme senttiä 1,42 euroon kilolta.

USA:n aloittama kauppasota tuo markkinoille isoja kysymysmerkkejä, Rantala toteaa. USA on Kiinalle EU:n jälkeen toiseksi suurin sianlihan toimittaja.

Toisaalta tilanne Euroopassa voi parantua, kun Kiina suuntaa kysyntäänsä yhä enemmän meille. Toisaalta USA etsii Kiinaan menevälle lihalle markkinoita muualta, ja se voi sekoittaa pakkaa.

EU:n hintatilastoissa on mielenkiintoinen yksityiskohta: kun sianlihan hinta Ruotsissa oli enimmillään noin 23 senttiä Suomea parempi, nyt eroa on vain 3–7 senttiä. Rantalan selvitysten mukaan suurin syy tähän on kruunun heikkeneminen, ei niinkään mikään Ruotsin markkinoilla tapahtunut muutos.

Pakkaamojen kananmunista saama hinta on vahvistunut, mutta tuottajahinta on noussut hitaammin, Rantala toteaa.

A- ja B-luokan munien keskimääräinen tuottajahinta on nyt 101 senttiä kilolta. Se on noussut puolessa vuodessa kolmisen senttiä eli kolmen prosentin verran.

Munien tukkuhinta on puolessa vuodessa noussut 145 sentistä 150 senttiin. Pakkaamon osuus on noussut kymmenisen prosenttia, Rantala laskee.

Sucros pyrki lisäämään sokerijuurikkaan sopimusalaa, mutta ei onnistunut.

"Lopullinen pinta-ala selviää vasta kylvöjen jälkeen, mutta sen voin sanoa, että viime vuoden alaan ei päästä", maatalousjohtaja Tero Tanner kertoo.

Viime vuonna sopimusala oli 11 800 hehtaaria ja valkosokerin sato 64 miljoonaa kiloa. Sucros tähtää 100 miljoonaan sokerikiloon vuodessa.

Tannerin mukaan siihen, ettei ala nyt kasva, on monta syytä. Osa mahdollisista uusista viljelijöistä ei päässyt hankalan syksyn takia muokkaamaan peltojaan. Osa on käyttänyt viljalle sellaisia kasvinsuojeluaineita, jotka estävät juurikkaan viljelyn seuraavana vuonna.

Toimialasopimus MTK:n kanssa on neuvoteltu kaksivuotiseksi, joten Sucros pääsee pitkästä aikaa tekemään sopimuksia ensi vuodelle jo heinäkuun lopussa. "Uskomme vahvasti kasvuun ensi vuonna."

Porkkanan varastot ovat käytännössä tyhjentyneet joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

Sipulia riittää vielä toukokuun alkuun. Keräkaalia riittää pidemmälle toukokuun loppuun, kerrotaan MTK:sta.

Porkkanakilon tuottajahinta oli viime viikolla 70 senttiä ja puolen kilon pussin veroton hinta 51 senttiä.

Sipulin hinta oli 70 senttiä kilolta 10 kilon säkissä ostajalle toimitettuna.

Keräkaalista sai 50 senttiä kilolta 15 kilon laatikoittain.