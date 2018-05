Tilojen heikko talous ei hyydyttänyt nurmikonekauppaa

Maatalouskoneiden kova kysyntä Euroopassa heijastuu myös Suomen nurmikonemarkkinoille. MT:n tekemä kyselykierros suurimmille konekauppiaille osoitti, että osalla valmistajista on ollut kevään aikana jopa toimitusvaikeuksia, ja osassa tuotteista joudutaan siksi tarjoamaan asiakkaille "ei-oota".

"Toimitusajat tehtaalta ovat pidentyneet kovan kysynnän vuoksi ja tehtaan niin sanotut käsivarastot ovat tällä hetkellä minimaaliset", kuvailee tilannetta Konekeskon maatalous- ja ympäristöhoitokoneiden myyntipäällikkö Arto Hukka.

"Lisäksi loppuunmyytyjen lista oli heti alkuvuodesta erityisen pitkä", toteaa tuoteryhmäpäällikkö Jarmo Syrjälä Hankkijasta.

Agritek Oy:n myyntipäällikön Eemeli Linnan mukaan ensimmäiseen rehuntekoon koneita ei tehtailta saa enää kuin tuurilla.

Kovan kysynnän taustalla on Euroopan maatalouskonemarkkinoilla usean vuoden patoutuneen kysynnän purkautuminen. "Kysyntä lähti purkautumaan viime vuonna ja se jatkuu edelleen", Linna kertoo.

"Talouskasvu nostaa globaalisti teräksen sekä alihankinnan kautta ostettavien komponenttien hintoja. Tämän vuoksi viljelijän kannalta kaupan ja maahantuojan varastossa olevat koneet saattavat olla merkittävästi halvempia kuin syksyn ennakkomyyntiin tulevat uudet koneet."

Suomessa nurmikonekauppa on käynyt kutakuinkin viime vuoden tahtiin.

Hankkijalla nousussa ovat olleet suurten yksiköiden kuten noukinvaunujen myynti, Agritekillä puolestaan apevaunujen.

Konekeskolla viime vuotta enemmän on myyty paitsi suuria koneita yleensä, erityisesti kanttipaalaimia. Hukka arvioi syyksi muutokset Claasin merkkiedustuksessa. Claasin työkoneet ovat Konekeskon suoramyynnissä ja maahantuonnissa aiemman moniportaisen myyntiverkoston sijaan.

"Pöyhinten osalta kysyntä on keskittymässä aiempaan tapaan alkukesään ja tähän olemme varautuneet", Hukka toteaa.

Konekaupoilla ovat tällä hetkellä varsinkin ne tilat, jotka tekevät päätöksiä riippumatta ulkopuolisista tekijöistä ja pysyvät investointisuunnitelmissaan.

"Heräteostoksia tehdään harvemmin", toteaa Turun Konekeskuksesta myyntijohtaja Anders Vahtola Turun Konekeskuksesta.

Samoilla linjoilla on Hankkijan Syrjälä.

"Näillä tiloilla konekauppa on usein punnittu jo ajat sitten ja koneisiin on saatettu tehdä varauksia. Tällaisen tilan tunnistaa myös siitä, että siellä investoidaan tulevaisuuteen. Myös tilan muu taloudenpito on hyvällä tasolla."

Agritekin Linna on samoilla linjoilla. "Kun koneen käyttöaste on optimoitu kohdalleen koneen koko elinkaarelle, jokainen investointi on perusteltu kannattavuuden näkökulmasta."

Konehankintoja mietitään nyt ankarasti myös niillä tiloilla, joilla tilakoon kasvun vuoksi juuri nurmen niitosta on tullut pullonkaula.

Linnan mukaan "keskiluokan" niittoperhosten ja niittomurskainperhosten kysyntä on kasvanut. Myös karhotus ja pöyhiminen yleistyvät nurmikoneissa.

"Kone menee usein aiempaa isommalle pinta-alalle, porukkakoneeksi tai muuhun yhteistyöhön, jolloin yksittäisen tilan osuus koneen vuosittaisesta arvonlaskusta on kohtuullinen. Silloin koneen arvon säilyminen ja kestävyys tehokkaassa käytössä ovat entistä tärkeämpiä asioita valintakriteereissä."

Nämä kriteerit ovat tärkeitä myös koneita hankkiville urakoitsijoille.

"Hinta ei ole enää Suomessakaan ainut ostokriteeri, vaan ostopäätöstä tehdessä katsotaan entistä enemmän myös kestävyyttä, toimivuutta eri olosuhteissa, jälleenmyyntiarvoa sekä huoltoa. Myös tunnettuus ja markkina-asema Euroopassa ja maailmalla kiinnostaa ostajia", toteaa Konekeskon Hukka.

Vahtola muistuttaa, että urakoitsijoilla koneinvestointi edellyttää sitoutuneita asiakastiloja.

"Ilman varmaa työmaata urakoitsijan on vaikea investoida korjuukapasiteettiin."

Luonnollisesti nurmikonehankinta on ajankohtainen myös tiloilla, joilla vanhat koneet on kunnon vuoksi pakko vaihtaa.

"Nämä tilat ostavat yleensä hyviä käytettyjä koneita tai uusia koneita", Syrjälä toteaa.